27 neue Wohnungen am Siedlerweg: Wer dort wohnen darf und was man zahlt

Am Siedlerweg in Feldkirchen entstehen bis Jahresende 27 neue Wohnungen. Der Stadtrat Neuburg hat nun die Mietbedingungen festgelegt.

Plus In Neuburg-Feldkirchen entstehen 27 neue Wohnungen. Bis Anfang 2022 sollen dort die ersten Mieter einziehen. Wer dort wohnen darf und wie hoch die Mieten sind.

Von Andreas Schopf

Die Grundmauern sind längst gut zu erkennen. In einigen Monaten soll das, was derzeit im Siedlerweg in Feldkirchen gebaut wird, fertig sein. Dort entstehen insgesamt 27 Wohnungen mit einer Wohnfläche von gut 1700 Quadratmetern. Es wird Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen geben. Aufgeteilt sind die Einheiten auf zwei Wohnbauten. Bis zum kommenden Herbst sollen die Räumlichkeiten fertig sein. Bis spätestens 1. Januar 2022 sollen die ersten Mieter einziehen. Im Rahmen des Bauvorhabens, das durch das Kommunale Wohnraumförderprogramm gefördert wird, entstehen auch Sozialwohnungen. Der Neuburger Stadtrat hat nun die Mietbedingungen festgelegt.

Neue Wohnungen in Neuburg-Feldkirchen: Was im Siedlerweg entsteht

Die Baukosten, also auch Grunderwerb und Erschließung, betragen nach jetziger Planung voraussichtlich etwa 7,8 Millionen Euro. Auf dieser Grundlage hat die Stadt die Mietpreise kalkuliert. Bernhard Hillebrand von der Wirtschaftsförderung sprach im Stadtrat von einem „Spagat“, den man zu bewältigen habe: Einerseits soll der Wohnraum möglichst günstig sein, damit auch Personen mit geringem Einkommen zum Zug kommen können. Andererseits sollte die Anlage keine oder möglichst geringe Defizite abwerfen.

13 Wohnungen möchte die Stadt auf freiwilliger Basis einer sozialen Bindung unterwerfen. Somit würden die Wohnungen ausschließlich Personen mit Wohnberechtigungsscheinen zur Verfügung stehen. Auch die übrigen Wohnungen würde man jedoch zum gleichen Preis vermieten. „So ist man flexibler in der Vermietung, und die Wohnungen sind ohnehin die gleichen“, erklärte Hillebrand. Auf diese Weise könnten auch Interessenten, die zwar zu viel für einen Berechtigungsschein verdienen, dennoch aber nicht viel Geld zur Verfügung haben, den Zuschlag bekommen.

Wohnungen in Neuburg: Das sind die Mieten im Siedlerweg

Die veranschlagten Mieten unterscheiden sich in den beiden Gebäuden. Das eine soll sechs Familien beherbergen. Dort wird eine Kaltmiete von 8,40 Euro fällig sein. Im anderen Gebäude im Süden kommen insgesamt 21 Parteien unter. Dort wird der Quadratmeter 7,90 Euro kosten. Die unterschiedlichen Mieten erklärt Hillebrand damit, dass es im Haus mit weniger Bewohnern „sicherlich angenehmer zu wohnen ist“. In beiden Gebäuden seien die Mieten so kalkuliert, dass sie auch von Personen, denen der Wohnraum öffentlich finanziert wird, angemietet werden können, da die anerkannten Kosten der Unterkunft in der Regel nicht überschritten werden. Hillebrand ist bewusst, dass die Mieten im Vergleich zu Bestandswohnungen etwas höher ausfallen. Im Vergleich zu anderen Neubauwohnungen auf dem Markt seien die Mieten jedoch durchaus als günstig anzusehen, heißt es.

Neben dem Wohn- entsteht auch Parkraum: 27 Tiefgaragenstellplätze und sechs oberirdische Stellplätze. Diese Plätze sollen möglichst mit den Wohnungen zusammen vermietet werden. Bei den frei vermieteten Wohnungen wäre die Anmietung eines Tiefgaragenstellplatzes verpflichtend, bei frei vermieteten Wohnungen mit mehr als 70 Quadratmetern soll die Anmietung eines zweiten Stellplatzes ebenfalls zwingend sein. Ein Platz in der Tiefgarage soll 40, ein oberirdischer Stellplatz 15 Euro im Monat kosten.

Wohnungen im Siedlerweg: Neuburg vergibt Betreuung an Hausverwaltung

Neben den Kaltmieten beschloss der Stadtrat außerdem, dass die Verwaltung „unter Beachtung der sozialen Aspekte“ und im Rahmen der Gesetze die Mieten erhöhen kann. Außerdem wird die Betreuung der Wohnanlage komplett an eine Hausverwaltung übergeben. Der Aufwand sei für die Stadtverwaltung, gerade am Anfang, nicht zu stemmen, so Hillebrand.

