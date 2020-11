vor 17 Min.

42 neue Corona-Fälle

Die aktuellen Zahlenaus der Region

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen meldet am Mittwoch, 25. November (11 Uhr), 42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Vier Personen sind nach Angaben der Behörde wieder genesen. Damit sind aktuell 213 Landkreisbürger mit SARS CoV-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit 17 bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt. Davon werden zwei intensivmedizinisch betreut und beatmet. Bei einem Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. In der KJF-Klinik St. Elisabeth werden derzeit 9 bestätigte Coronavirus-Patienten betreut. Bei vier Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 1300 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 1050 als bereits genesen. 37 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 115,1.

Die meisten Corona-Fälle gibt es aktuell in Neuburg (55), Schrobenhausen (49), Königsmoos (18), Burgheim (12), Karlshuld, Aresing (beide 9), Karlskron (8), Ehekirchen, Langenmosen und Rennertshofen (alle 7). (nr)

