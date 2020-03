28.03.2020

46 Personen an Corona erkrankt

Ingolstadt meldet aktuelle Zahlen

Laut Mitteilung der Stadt Ingolstadt sind aktuell 46 Personen, die in der Stadt leben, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Allerdings sind auch vier Personen bereits wieder genesen, wie das Gesundheitsamt mitteilt.

Auch das Klinikum in Ingolstadt hat am Freitagabend aktuelle Zahlen zu seinen Covid 19-Patienten veröffentlicht. Demnach befinden sich derzeit 16 Patienten mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion im Klinikum Ingolstadt. Sechs dieser Patienten werden auf der Intensivstation behandelt, zehn Patienten werden isoliert auf der Infektionsstation betreut. Ein weiterer Patient konnte in häusliche Quarantäne entlassen werden. Das Landratsamt Eichstätt vermeldet 53 positiv getestete Personen, 230 befinden sich aktuell im gesamten Landkreis in Quarantäne. Im Landkreis Pfaffenhofen wurden 56 positiv getestet, sechs von ihnen gelten mittlerweile als geheilt. In der Ilmtalklinik werden aktuell vier Patienten betreut. (rilu)

