vor 11 Min.

84-Jährige nimmt Anhalter mit - der raubt sie aus und fährt mit dem Auto davon

Was ist in der Nähe von Aresing passiert? Eine 84 Jahre alte Autofahrerin hatte einen Anhalter mitgenommen. Doch dieser schlug sie unvermittelt nieder - und ließ sie verletzt zurück.

Am Mittwochabend hat eine Seniorin bei Friedberg einen Anhalter mitgenommen. Bei Aresing griff er sie plötzlich an, raubte sie aus und fuhr davon. Die Frau blieb verletzt zurück.

Am Mittwochabend war eine 84 Jahre alte Dame mit ihrem Auto im Raum Friedberg unterwegs. An einem Parkplatz nahm sie einen Anhalter mit, der mit ihr in dem Wagen durch das Wittelsbacher Land fuhr.

Seniorin nimmt Anhalter mit - und wird von ihm niedergeschlagen und zurück gelassen

Im Gemeindebereich von Aresing bat der Mann die Autofahrerin unter einem Vorwand darum, anzuhalten. Dann schlug er sie unvermittelt nieder, raubte sie aus und fuhr mit dem Wagen der Frau davon.

Die verletzte Seniorin irrte in der Nacht durch die Gegend. Erst am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr wurde sie von einem Busfahrer gefunden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und fahndet intensiv nach dem Räuber. Auch die Polizei Schwaben Nord wird nach dem Mann suchen. Zudem warnt die Kripo derzeit ausdrücklich davor, Anhalter mitzunehmen. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen