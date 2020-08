16:07 Uhr

91 Verstöße gegen die Maskenpflicht bei Kontrollen der Polizei

Bei den rund 330 Kontrollen in der Region zehn registrierte die Polizei 91 Verstöße gegen die Maskenpflicht. Vier davon wurden zur Anzeige gebracht. Dabei ist das Tragen der Maske in den Fahrzeugen nicht das Problem.

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte ab morgens 7 Uhr die Einhaltung der Maskenpflicht im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. Im Verlauf des Vormittages wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektionen und der Einsatzzüge in Oberbayern rund 1300 Kontrollen in Bussen und Bahnen oder an den Bahnsteigen durchgeführt.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, wurden dabei 230 Verstöße festgestellt, von denen 17 auch angezeigt wurden. In der Region zehn waren es 330 Kontrollen. Hier wurden laut Polizei 91 Verstöße gemeldet und vier davon zur Anzeige gebracht. In Ingolstadt waren demnach die meisten der 330 Kontrollen durchgeführt worden. Der Rest verteilt sich auf Neuburg und den Landkreis Pfaffenhofen.

Kontrollen stießen auf breite Akzeptanz

Der überwiegende Teil der Zuwiderhandlungen und Beanstandungen fand an Haltestellen statt. Innerhalb der Verkehrsmittel trugen nahezu alle Fahrgäste einen Mund-und Nasenschutz. Die Kontrollen stießen auf breite Akzeptanz. Zu besonderen Vorkommnissen kam es demnach bis Redaktionsschluss (13. August, 17 Uhr) nicht. Die Schwerpunktaktion wurde bis 22 Uhr fortgesetzt. (nr)

Die Zahlen sind vorläufige Einschätzungen der Polizei und bilden nicht den kompletten Tag ab.

