Dauerbaustelle: Auf der A9 bei Langenbruck drohen wieder Staus

Auf der Dauerbaustelle der A9 ist zwischen Langenbruck und dem Dreieck Holledau zwischen 25. und 28. Oktober wieder mit Staus und Behinderungen zu rechnen.

In dieser Woche drohen auf der A9 zwischen Langenbruck und dem Dreieck Holledau an der Dauerbaustelle erneut Staus. Denn der Verkehr in Richtung München wird dann wieder auf die fertiggestellte westliche Fahrbahn zurückverlegt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Seit Ende 2020 teilten sich beide Fahrtrichtungen in diesem Bereich die östliche Fahrbahn. Auf der westlichen Seite wurde währenddessen die darunter liegenden Unterführungen erneuert. Die Arbeiten auf der Autobahn beginnen in der Nacht auf Dienstag und dauern bis Donnerstag. An diesem Tag ist dann auch mit den meisten Staus zu rechnen. Noch vor den Herbstferien soll alles abgeschlossen sein.

In der Nacht auf Dienstag ist jeweils nur eine Spur auf der A9 befahrbar

25./26. Oktober: In der Zeit von Montag, ca. 20 Uhr, bis Dienstag, ca. 5 Uhr, steht in den beiden sogenannten Verschwenkungsbereichen der Anschlussstelle Langenbruck sowie am Autobahndreieck Holledau in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund ist der Abbau der Elemente der Betonschutzwand im Bereich der Anschlussstelle Langenbruck und am Dreieck Holledau .

Ab Dienstag ist die Geschwindigkeit an der Baustelle auf 40 km/h begrenzt

ab 26. Oktober: Ab Dienstagmorgen wird das Tempo in den beiden Verschwenkungsbereichen auf Höhe der Anschlussstelle Langenbruck und auf Höhe des Autobahndreiecks Holledau auf 40 km/h begrenzt. Grund ist die fehlende Schutzeinrichtung zwischen den Fahrtrichtungen nach dem Abbau der Betonschutzwand in diesen Bereichen.

Am Donnerstag droht auf der A9 Richtung München hohe Staugefahr

28. Oktober: Am Donnerstag steht in Richtung München nach dem morgendlichen Berufsverkehr ab etwa 10 Uhr nur ein Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung. In Fahrtrichtung Nürnberg bleiben zwei Fahrstreifen offen. Grund für die massive Verkehrseinschränkung ist das Entfernen der gelben Fahrbahnmarkierungen und das Aufbringen neuer Markierung in den Verschwenkungsbereichen auf Höhe der Anschlussstelle Langenbruck und auf Höhe des Autobahndreiecks Holledau , heißt es vonseiten der Autobahn GmbH. Nur so kann anschließend die westliche Richtungsfahrbahn München für den Verkehr in Fahrtrichtung München dreistreifig freigegeben werden. Markierungsarbeiten sind sehr witterungsabhängig und benötigen Temperaturen von über fünf Grad – daher können sie in dieser Jahreszeit nur tagsüber umgesetzt werden. Nach der Verkehrsfreigabe der Richtungsfahrbahn München wird die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Langenbruck und dem Dreieck Holledau auf 80 km/h begrenzt.

Im November werden die Betonelemente von der Baustelle auf der A9 abtransportiert

November: Am 2. November werden die verbleibenden Elemente der Betonschutzwand , die die beiden Fahrtrichtungen voneinander abgrenzten, zum Mittelstreifen hin versetzt. Ab dem 3. November werden die rund 9.000 Wandelemente über einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen hinweg abtransportiert. Anschließend werden bisherige Mittelstreifenüberfahrten und ehemalige Baustellenzufahrten baulich geschlossen.

Ausblick: So geht's weiter auf der Baustelle der A9

Voraussichtlich ab dem 13. Dezember wird die Geschwindigkeitsbeschränkung in Fahrtrichtung München aufgehoben. In den ehemaligen Verschwenkungsbereichen auf Höhe der Anschlussstelle Langenbruck und auf Höhe des Dreiecks Holledau bleibt die Reduzierung auf 80 km/h weiterhin bestehen. Ebenso bleibt die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Nürnberg auf 80 km/h begrenzt, bis die Richtungsfahrbahn Nürnberg im Laufe des Frühjahrs 2022 vollständig fertiggestellt ist. Dann erst, bei wärmeren Temperaturen, wird innerhalb kurzer Zeit auf der rund neun Kilometer langen Strecke die bisher noch fehlende finale Asphaltdeckschicht eingebaut und die weiße Standardmarkierung aufgetragen.

Hintergrund: Warum gibt es die Baustelle auf der A9?

Die meisten der zwölf Unterführungen auf der A9 zwischen Langenbruck und dem Autobahndreieck Holledau wurden in den 1930er Jahren errichtet und Ende der 1970er verbreitert. Sie waren im Kern über 80 Jahre alt und mussten erneuert werden, "damit die A9 leistungsfähig bleibt – auch für den Verkehr von morgen", heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. Autobahnunterführungen bestehen in der Regel aus zwei direkt nebeneinanderliegenden Bauwerken – für jede Fahrbahn der Autobahn eins. Bis Oktober 2020 wurden in der Bauphase 1 im gesamten Erhaltungsabschnitt die östliche Fahrbahn (Richtung Nürnberg) und die unter ihr liegenden Unterführungen erneuert. Am 30. November 2020 begann die Bauphase 2 des Erhaltungsprojekts. Bis Ende Oktober 2021 werden die westliche Fahrbahn der A9 und die unter ihr liegenden Unterführungen erneuert. (nr)