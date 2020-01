vor 17 Min.

Ab 7. Januar wird die Bergheimer Brücke wieder gesperrt

Die Arbeiten am Wehrfeld dauern bis 11. Januar, danach ist die Brücke wieder halbseitig befahrbar.

Im Zuge der Revisionsarbeiten an der Staustufe Bergheim wird die Brücke nächste Woche ein weiteres mal komplett gesperrt, und zwar vom 7. bis 11. Januar. Die Vollsperrung ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, um das Arbeitsgerüst im Wehrfeld einbauen zu können. Um die Verkehrsbelastung für die Städte Neuburg und Ingolstadt so weit wie möglich zu reduzieren, erfolgt die Umleitungsempfehlung während der Vollsperrung über die Autobahn A9. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

An diese werden sich vermutlich aber nicht alle Autofahrer halten. Schon in der Woche vor Weihnachten war die Bergheimer Donauquerung gesperrt – und in Neuburg ging wie befürchtet nichts mehr. Statt bis zur Autobahn zu fahren, nutzten viele Autofahrer die deutlich näher gelegene Elisenbrücke in Neuburg, um über die andere Flussseite zu kommen. Die Folge: In der Ingolstädter und Grünauer Straße stauten sich die Autos, die sich im Schneckentempo durch die Stadt kämpften. So wird es voraussichtlich auch am kommenden Dienstag sein – zumal dann auch die Ferien vorbei sind und das Leben in der Stadt wieder Fahrt aufnimmt.

Auch am 17./18. Januar ist die Bergheimer Brücke gesperrt

Bis Samstag, 11. Januar, wird die Donaubrücke bei Bergheim komplett gesperrt sein. Danach ist sie bis Freitag, 17. Januar, wieder halbseitig befahrbar – aber nur bis 14 Uhr, denn dann muss die Brücke ein weiteres Mal kurz komplett gesperrt werden. Um die Dachkonstruktion für die luftdichte Einhausung montieren sowie das Maschinenpodest über dem Wehrfeld aufbauen zu können, kann die Brücke bis Samstagabend, 18. Januar, 18 Uhr, nicht befahren werden. Anschließend bleibt die Brücke bis 31. Januar halbseitig offen, ehe sie zwischen dem 1. Februar und 15. März wieder für eineinhalb Monate uneingeschränkt genutzt werden kann.

Im März und April erfolgen dann weitere Phasen der Kompettsperre. Die genauen Termine, die sich wetterbedingt noch verschieben können, werden rechtzeitig bekannt gegeben. (nr/clst)

Themen folgen