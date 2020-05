Ab heute sind alle Spielplätze in Neuburg wieder geöffnet

06.05.2020

In ganz Bayern dürfen Kinder wieder auf die Spielplätze - auch in Neuburg. Was es trotzdem zu beachten gibt.

Nach knapp acht Wochen Sperrzeit sind ab Mittwoch, 6. Mai, die rund 40 Neuburger Spielplätze wieder geöffnet. Die Freigabe durch die Bayerische Staatsregierung wird in Neuburg ohne Verzögerung umgesetzt. Somit können die beliebten Freizeiteinrichtungen für Kinder wieder genutzt werden. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die bekannten Abstands- und Hygieneregeln auch auf den Spielplätzen einzuhalten sind.

Die weiteren Einrichtungen wie Bolzplätze, Fußball-Kleinspielfelder oder auch der Skaterpark müssen vorerst noch geschlossen bleiben. Die Spielplätze sind im Übrigen nach den ausgeschilderten Vorgaben und Altersbeschränkungen zu nutzen. Dies bedeutet vor allem, dass die Spielflächen nicht als Treffpunkt für Jugend- oder Erwachsenengruppen freigegeben sind - es gilt die sog. Kontaktbeschränkung als Nachfolge der Ausgangsbeschränkung. Die städtischen Betriebe haben über die Zeit der Sperrung hinweg alle Anlagen überprüft und gepflegt. Somit ist gewährleistet, dass die Spielplätze sofort uneingeschränkt für den Kinderspielbetrieb zur Verfügung stehen. Die teilweise noch vorhandenen Absperrungen werden im Laufe des Mittwochvormittags entfernt. (nr)