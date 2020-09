Ab sofort im Einsatz

Am Dienstag übernahm die erste Besatzung den Rettungswagen am neu eingerichteten Standort in Rennertshofen. Unser Bild zeigt (von links): Notfallsanitäter Michael Biebel, Rettungssanitäter Marco Zeltner, Rettungsdienst-Kreisleiter Peter Erdle, Landrat Peter von der Grün, BRK-Kreisgeschäftsführer Robert Augustin und stellvertretender Landrat des Landkreises Eichstätt, Bernhard Sammiller.

Bild: Manfred Dittenhofer