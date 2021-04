Abschied mit militärischen Ehren

Claus Volk im Alter von 74 Jahren verstorben

Er war Familienvater, Offizier und Menschenfreund: Mit militärischen Ehren ist im Neuburger Stadtteil Ried Claus Volk bestattet worden. Der 74-jährige Luftwaffenoffizier war nach längerer Krankheit überraschend im Seniorenheim St. Augustin gestorben. Claus Volk führte von 1993 bis 1995 das Neuburger Jagdgeschwader als Kommodore, später vertrat der Oberst im Generalstab Nato und Luftwaffe in den USA. Seine Wahlheimat aber ist Neuburg geworden. Der früher leidenschaftliche Jagdflieger wanderte gerne in der Natur, fühlte sich wohl in der Gemeinschaft und sei „nie abgehoben gewesen“, betonen seine Freunde vom Rotary Club Neuburg. In ihrem Kreis übernahm er gerne die Sozialaktionen zugunsten des Bürgerhauses im Ostend und die Kontaktpflege mit den Rotariern im französischen Ensisheim, dem Geburtsort des lateinischen Dichters Jakob Balde. Die Partner im Elsaß schrieben auf ihren Kranz für Claus Volk: „A notre ami Claus que nous n’oublierons jamais - für unseren Freund Claus, den wir nie vergessen werden.“ (rew)