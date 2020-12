vor 17 Min.

Abschied von Dekan Menzinger

Pfarrgemeinde feiert Trauergottesdienste

Mit Trauergottesdiensten verabschiedeten sich die Stadtpfarrei und die Pfarrgemeinde Staudheim von ihrem am 2. Dezember verstorbenen Seelsorger der Jahre 1990 bis 2012, Dekan Johann Menzinger. Der Pandemie geschuldet, war die Besucherzahl jeweils sehr eng beschränkt. Bestattet wurde der beliebte Geistliche im Familiengrab in Unterschneitbach bei Aichach.

Pfarrer Jörg Biercher, der den Gottesdienst leitete, stellte eingangs heraus: „Leben bedeutet Begegnung“. Der Gottesdienst sei für jeden Besucher auch Erinnerung an viele schöne Begegnungen mit Pfarrer Menzinger. „Durch sein intensives Leben hat er Licht in die Welt gebracht“, sagte Dekan Werner Dippel (Burgheim) in seiner Predigt. Er sei ein glaubwürdiger Priester mit Charisma gewesen, aktiv für Jugend, Soziales und Ökumene und geschätzt von den Mitbrüdern.

Vier Personen sprachen stellvertretend Nachrufe. Für die Mitarbeiter der Pfarrei bezeichnete Gemeindereferentin Karin Braun den Verstorbenen als Teamplayer, stets begeisternd und voller Elan. Erster Bürgermeister Karl Rehm gedachte des Trägers der Bürgermedaille, „dem die Stadt Rain viel zu verdanken hat“. Menzinger sei auf die Menschen zugegangen, habe die Gemeinschaft gestärkt, sich sozial unter anderem als Vorsitzender des Krankenpflegevereins und Gründer des Hilfsfonds engagiert. Rehm sprach auch für die zahlreichen Vereine, denen Menzinger stets verbunden war und die am Abschied platzbedingt nur jeweils mit einem Vertreter teilnehmen konnten. (arh)

