Abschlussklassen in Neuburg zurück in den Schulen

Plus Seit Montag werden Schüler von Abschlussklassen wieder unterrichtet – allerdings mit Vorsichtsmaßnahmen.

Vor der Paul-Winter-Realschule steht ein Aussteller mit bunten Zetteln. Darauf ist zu lesen, wie sich die vier zehnten Klassen auf das Schulgebäude aufteilen, welchen Eingang sie nehmen und welche Toilette sie benutzen dürfen. Für die insgesamt 90 Schüler der Abschlussklassen hat seit Montag wieder ein Stück Normalität begonnen. Sie werden wieder unterrichtet. Allerdings unter besonderen Umständen.

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurden die Klassen geteilt. Schulleiterin Sonja Kalisch ist zufrieden mit den Vorkehrungen. „Am Samstag haben wir eine Lieferung Masken bekommen, für Schüler und Lehrer.“ Es besteht zwar keine Maskenpflicht in den Klassenräumen, aber die Schulleiterin hatte in einem Schreiben an die Eltern dringend empfohlen, die Kinder sollten auf dem Weg zur Schule Maske tragen. Auch die Lehrer entscheiden selbst, ob sie mit oder ohne Maske unterrichten.

An der Paul-Winter-Realschule in Neuburg werden die Abschlussklassen unterrichtet

„Außerdem haben wir die Pausenregeln angepasst“, sagt Kalisch. Es findet keine Pause im Hof statt. Die Schüler sollen in ihren Klassenzimmern auf den Plätzen sitzenbleiben.“ Trotz der seltsamen Umstände hätten sich viele Schüler sehr gefreut, wieder in die Schule zu gehen, sagt die Schulleiterin. Der Fokus liegt im Unterricht zunächst auf den Fächern, die für die anstehenden Abschlussprüfungen relevant sind. Aber auch andere Fächer, wie Biologie und Sozialkunde werden in den kommenden Tagen in angepasster Form in den Unterricht einfließen. „So lange es nur die vier zehnten Klassen sind, kriegen wir das mit den Hygienevorschriften und Abstandsregeln gut hin“, sagt Kalisch. „Da hat sogar jede Klasse ihr eigenes Klo. Interessant wird es, wenn wieder mehr Schüler kommen sollen.“

Die Sorge darum, wie es weiter geht, teilt auch Peter Seyberth, Schulleiter am Descartes-Gymnasium. „Im Moment warten wir auf weitere Anweisungen und Entscheidungen, damit wir planen können“, sagt er. Der erste Schultag nach der Zwangspause habe gut geklappt. Zwar seien die Schüler am Anfang etwas gehemmt gewesen, die Masken aufzusetzten. Da aber auch alle Lehrkräfte Mundschutz tragen, sei die anfängliche Skepsis verflogen.

Schulleiter freuen sich über Leben in den Klassenzimmern

Seit dieser Woche werden am Descartes-Gymnasium 55 Schüler auf das Abitur vorbereitet. In drei Gruppen werden sie in ihren jeweiligen Abiturfächern unterrichtet. „Unser Gefühl ist, dass die Schüler froh sind, das Abitur machen zu können“, sagt Seyberth. „Wir bekommen aber auch viel Rückmeldung besonders von jüngeren Schülern, die unbedingt wieder in die Schule gehen wollen.“

Und auch in der Maria-Ward-Realschule ist die gespenstische Stille in den Gängen seit diesem Montag passé. „Unsere Mädels sind wieder da.“ Heribert Kaiser, Chef der Maria-Ward-Realschule in Neuburg, freut sich über das Leben im Schulhaus. Die drei zehnten Abschlussklassen sind am Montag nahezu komplett wieder gekommen. „Natürlich gut vorbereitet durch Homeschooling“, versichern Eva und Michelle. Schließlich steht kommende Woche bereits die mündliche Prüfung in Englisch an. Das Schriftliche für die 73 Absolventinnen folgt später. Der Unterricht mit Mundschutz, Desinfektionsschutz und Abstand (einen Tisch für jede Schülerin) hat gestern funktioniert. „Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat die Problematik bereits Anfang März erkannt und reagiert, das hat uns sehr geholfen“, betont Schulleiter Heribert Kaiser.