Frau stürzt bei Feier von der Treppe und verletzt sich lebensgefährlich

Eine 32 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Eichstätt will mit ihrem Freund eine private Feier verlassen. Auf einer schmalen Treppe stürzt sie einige Stufen hinab und knallt mit dem Kopf auf den Boden.

Ein folgenschwerer Treppensturz ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude in Adelschlag (Landkreis Eichstätt). Eine Frau zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Wie die Polizei meldet, war die 32-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt dort auf einer privaten Feier, die im ersten Stock stattfand. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen war die Frau gerade auf dem Weg, mit ihrem Freund die Feier zu verlassen, als sie auf einer im Gebäude befindlichen schmalen Treppe den Halt verlor.

Die 32-Jährige stürzte dabei einige Stufen hinab und prallte mit dem Kopf auf den Boden auf. Die Frau war anschließend sofort bewusstlos und hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten. Sie wurde vor Ort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Ingolstadt gebracht. (nr)