16:37 Uhr

Afghanische Flüchtlinge in LKW entdeckt

Eine gefährliche Fahrt endete für drei junge Afghanen in Ingolstadt.

Drei junge Afghanen sind womöglich als blinde Passagiere von Mazedonien bis nach Ingolstadt gefahren. Einer Polizeimeldung zufolge habe der Fahrer eines mit Wolle beladenen LKWs den Beamten mitgeteilt, dass er beim Entladen bemerkt habe, dass die Planen des Anhängers beschädigt waren und daraufhin die Polizei verständigt. Die fand dann im Inneren des Anhängers die drei jungen Männer.

Gestartet war die Fahrt am Montag, das Ziel in Ingolstadt erreichte der LKW am Mittwoch gegen 8.30 Uhr. Den Umständen entsprechend seien die Männer in einem „guten gesundheitlichen Zustand“ gewesen, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt wegen eines Vergehens gegen das Ausländerrecht. Nach Angaben des Kraftfahrers hatte dieser seine Passagiere nicht bemerkt. (nr)

Themen folgen