18:02 Uhr

Akutgeriatrie und Digitales: So soll das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen fit für die Zukunft werden

Plus Der Kreistag gab grünes Licht für die Pläne zur Umstrukturierung und Neuausrichtung des aktuell defizitären Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen. Was konkret soll sich dort tun?

Von Elena Winterhalter

Der Vortrag von Klinik-Geschäftsführer Holger Koch vor den Vertretern des Ausschusses für Gesundheit und Soziales sowie einer coronabedingt dezimierten Zahl an Mitgliedern des Kreistages zeichnete ein positives Bild der Zukunft des aktuell defizitären Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen. Schon in einigen Jahre soll aus der in die Jahre gekommenen Einrichtung ein modernes Krankenhaus für die Grund- und Regelversorgung werden. Die Strategie, die Koch den Gremien präsentierte, setzt auf schon bestehende und neue Schwerpunkte. Kernziel sei es, so Koch, eine Auslastung von 80 Prozent zu erreichen und damit langfristig eine Kapazität von 150 Betten zur Verfügung zu haben. Das Entwicklungskonzept soll Basis einer Machbarkeitsstudie sein, die konkret aufzeigen soll, welche baulichen Perspektiven die Einrichtung hat.

Neuausrichtung des Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen: Zwei Punkte sind wichtig

Für Koch stehen konzeptionell zwei Punkte im Vordergrund. Zum einen die optimale medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger. Zum anderen die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung. Letztes sei eine Herausforderung, der das Kreiskrankenhaus dank der Stärken im geriatrischen Bereich sowie in Sachen Digitalisierung aber gewachsen sei. Besonderes Augenmerk soll in Zukunft auf dem Sektor der Akutgeriatrie liegen. Die verfügbaren Betten sollen von 20 vorhanden auf 30 erhöht werden. Dieser Bereich mache auch Synergieeffekte mit der KJF-Klinik in Neuburg spürbar. „Patienten werden nach einer Behandlung in Neuburg nach Schrobenhausen geschickt und dort wieder fit gemacht“, erklärt Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi.

Soll neu ausgerichtet werden: das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Bild: Kreiskrankenhaus

Laut Koch hätten diese Patientenströme auch in der Vergangenheit bereits stattgefunden. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die geriatrischen Bereiche in beiden Kliniken allerdings erheblich heruntergefahren. Erweitertes Potenzial sieht Koch auch in der Digitalisierung. „Durch digitale Anwendungen könnte Personal entlastet werden“, so der Geschäftsführer. Konkret könnte das bedeuten, dass gewisse Behandlungen künftig nicht mehr in der Klinik vorgenommen werden müssten, sondern mittels Anwendungen der Telemedizin bei den Patienten zuhause. Als Beispiele nennt Koch hier die Wundversorgung oder die Behandlung diabetischer Füße.

„Gerade in einer Region, wo Fachärzte vor Ort immer weniger werden, besteht bei der Ferndiagnose und der Telemedizin ein Bedarf und somit eine Chance“, sagt Koch. „Der Erfolg einer Klinik wird künftig nicht mehr von ihrer Größe bestimmt, sondern von der Innovationskraft ihrer Interessensgruppen. Diese Gelegenheit werden wir in jedem Falle nutzen.“ Um verstärkt digitale Dienstleistungen und Anwendungen zu etablieren, sei der Aufbau eines 5G-Netzes existenziell. „Wir werden deshalb aber keinen riesigen Sendemast brauchen“, sagte Koch. Vielmehr wolle man die bestehende Infrastruktur nutzen und ausbauen.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Kreistag stimmt für Entwicklungskonzept

Das Gremium stimmte einstimmig für das vorgestellte Entwicklungskonzept. Abgeordneter Matthias Enghuber machte in diesem Zusammenhang deutlich, wie wichtig eine Zusammenarbeit der beiden Krankenhäuser im Landkreis sei, was sowohl Holger Koch als auch Landrat Peter von der Grün bestätigten.

Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung des Gremiums für den zweiten Beschlussvorschlag aus. Alle anwesenden Kreistagsmitglieder stimmten für eine Absichtserklärung für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur gemeinsam mit der Ilmtal-Klinik im Landkreis Pfaffenhofen. Gemeinsam soll an der Entwicklung eines 5G-Netzes gearbeitet werden und an den möglichen Anwendungen im Gesundheits- und Klinikbereich. „Entscheidend ist: Wir wollen Lösungen, die die Versorgung verbessern“, so Koch. „Am Ende soll ein förderungsfähiges Forschungskonzept entstehen.“

Um sich künftig mit dem Thema Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, aber auch mit weiteren Themen rund um die medizinische Versorgung der Bürger im Landkreis zu kümmern, setzte das Gremium einstimmig die Projektgruppe „Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen“ ein. Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi berief dazu folgende Mitglieder: Landrat Peter von der Grün sowie seine Stellvertreter Klaus Angermeier und Sabine Schneider, Elfriede Müller, Bernhard Gmehling, Harald Reisner, Gerhard Winter, Martin Wendl, Werner Widuckel und Josef Dietenhauser.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen