Als in Neuburg die Grubenlampen ausgingen

Vor 40 Jahren fährt der letzte „Hunt“ mit Kieselerde aus der Schachtanlage Maria/Kreuzgründe bei Bittenbrunn. Damit geht der Untertagebau in der Region zu Ende.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist der letzte Arbeitstag unter Tage für die beiden Hauer Hermann Baumann und Hans Eckert. Ein letztes Mal fahren sie am 21. September 1979 über den Schacht Maria in die Grube Kreuzgründe bei Bittenbrunn ein. Ein letztes Mal fressen sich ihre Presslufthammer unter der Erde in das weiche Material, das dann in großen Brocken herabfällt, um schließlich in den „Hunt“ – so nennt man die Förderwagen im Bergbau – geschaufelt und an die Oberfläche transportiert zu werden. Damit geht der Untertagebau der Firma Hoffmann Mineral zur Gewinnung der weltweit einzigartigen Neuburger Kieselerde zu Ende.

So sah die Schachtanlage Maria der Grube Kreuzgründe bei Bittenbrunn aus. Unter der Oberfläche gab es zwölf Sohlen mit einem Labyrinth aus Gängen. Bild: Volker Möller

An diesem historischen Tag sind die beiden Kumpel aber nicht alleine bei ihrer Fahrt in die Grube. Sie werden begleitet von Geschäftsführer Manfred Hoffmann sen., dessen 24-jährigem Sohn Manfred Hoffmann jr., der damals noch studiert, sowie einigen Lokalpolitikern. Sie alle wollen bei der letzten Förderung dabei sein. Wie 1979 in der Neuburger Rundschau zu lesen ist, durchlaufen sie dafür das volle Programm: In der Waschkaue, der Umkleide, streifen die Anzugträger schwarze Bergmannskleidung über. Ihre persönlichen Dinge werden – wie es bei Bergmännern üblich ist – in der Kaue mit einer Metallkette an die Decke gezogen. Ein Arschleder, ein weißes Halstuch, eine Grubenlampe, ein Selbstretter und Gummistiefel komplettieren die Ausrüstung der Grubenbesucher. Oberbürgermeister Theo Lauber und Landtagsabgeordneter Richard Kessler seien von den Bergleuten nicht mehr zu unterscheiden gewesen, heißt es in dem Zeitungsbericht. In der Schachtanlage erwartet sie der „Anschläger“, der eine Glocke betätigt, als der enge, durch Gitter abgesicherte Förderkorb abfahrbereit ist. Ein Maschinist lässt den Korb samt Insassen innerhalb einer halben Minute 40 Meter hinabsausen. Auf der sechsten Sohle – so wird das Höhenniveau, quasi das Stockwerk, einer Grube bezeichnet – steigen die Bergleute und ihre Gäste aus.

Tief unter der Erde wird schnell klar, warum die Förderung der Neuburger Kieselerde unter Tage nicht länger praktikabel ist: Gebirgsdruck und Wasser sowie die damit einhergehenden Sicherheitsvorschriften machen den Abbau sehr teuer. Trotz Absicherungsmaßnahmen kommt es zum Beispiel vor, dass Verschalungen durch den Druck regelrecht in die Stollen hineingedrückt werden. Außerdem werden die Förderwege immer länger, während die Sohlen in der Fläche abnehmen. Folglich ist die Arbeit in der Grube nicht mehr wirtschaftlich. „Die Kosten konnten durch die Verkaufserlöse nicht mehr gedeckt werden“, erklärt Manfred Hoffmann. Hinzu kommt die Feinstaubbelastung für die Bergleute. Der Schritt, den Untertagebetrieb aufzugeben, ist unvermeidlich.

In einem „Hunt“ fahren die Hauer Hans Eckert (links) und Hermann Baumann die Kieselerde aus der Grube ans Tageslicht. Bild: Volker Möller

Mit der Schließung der Schachtanlage Maria/Kreuzgründe endet für die Firma Hoffmann eine wichtige Epoche. 25 Jahre lang hat das Unternehmen dort Untertagebau betrieben. Zu den Hochzeiten um 1960 arbeiteten dort 100 Bergleute, die jährlich 90.000 Kubikmeter Kieselerde förderten. Doch im Laufe der Jahre ging der Abbau konstant zurück. Waren es 1965 immerhin noch gut 50.000 Kubikmeter, so waren es 1970 schon nur noch 14.000 und 1978 5000 Kubikmeter Kieselerde. Zuletzt sind noch sechs Männer im Bergwerk tätig – unter anderem die Hauer Hermann Baumann und Hans Eckert, die den letzten „Hunt“ voll mit Kieselerde ans Tageslicht befördern. Sie werden nach diesem Tag in andere Unternehmensbereiche übernommen, fangen an, im Werk in der Münchner Straße in Neuburg zu arbeiten.

Die Anfänge des Untertagebaus bei der Firma Hoffmann reichen weit zurück. Bereits 1911 begeben sich die Mitarbeiter unter Tage. Die damalige Methode wird Flaschenbau genannt. Dabei wird ein Senkrechtschacht „abgeteuft“, im Untergrund wird der Abbau dann flaschenförmig erweitert – daher auch der Name. Zwischen den Weltkriegen wird über Tage gefördert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wechselt man wieder zum Untertagebau. Zunächst in der Grube Pfaffengrund. Die Bergleute werden aus dem Kohlebau rekrutiert, zum Beispiel aus Peißenberg oder dem Ruhrgebiet. Zu dieser Art des Abbaus sei man gezwungen gewesen, weil die Tagebautechnik noch nicht weit genug entwickelt war, sagt Manfred Hoffmann sen. 1979. Es sei eine Existenzfrage gewesen, in den Berg hineinzugehen.

An den letzten „Hunt“ wurde eine Tafel gehängt. Auf diese schreibt Manfred Hoffmann sen. „Letzter Wagen 21. September 1979“. Bild: Volker Möller

Das hat sich geändert. Heutzutage wird die Neuburger Kieselerde anders gewonnen – nämlich wieder über Tage. So wie es wohl schon die alten Römer gemacht haben, allerdings sehr oberflächennah. Für die Kieselerde ist der Tagebau in offener Grube gleichzeitig die älteste und die modernste Abbaumethode, heißt es in der Chronik von Hoffmann Mineral. Der Nachteil, dass teils große Mengen Erdmassen bewegt werden müssen, um die Kieselerde freizulegen, wiegt beim jetzigen Stand der Technik mit schienengeführten Transportsystemen und Baggern nicht mehr so schwer. Ein großer Vorteil ist: Im Tagebau bleiben nur geringe Mengen wertvolles Material in der Lagerstätte zurück, während unter Tage erhebliche Mengen Kieselerde aus Sicherheitsgründen nicht abgetragen werden konnten.

Heutzutage sieht der Abbau von Kieselerde anders aus. Seit 40 Jahren erfolgt er nicht mehr unter, sondern über Tage. Bild: Manfred Dittenhofer

Derzeit findet der Tagebau schwerpunktmäßig in den Gruben in Riedensheim statt, erzählt Manfred Hoffmann jr., der 1991 die Geschäftsführung übernommen hat. Die Gruben in den Waldungen des Studienseminars seien bald ausgeschöpft, demnächst gehe es in Oberhausen weiter. Die Neuburger Kieselerde ist ein endlicher Rohstoff. Wenigstens 50 Jahre sei der Abbau aber noch möglich, ist sich Manfred Hoffmann jr. sicher. Und dann? Für die Zeit danach gebe es noch keinen konkreten Plan, gibt der Geschäftsführer zu. Vermutlich werde es eher ein allmählicher Prozess sein, den Abbau der Kieselerde zurückzufahren. Doch das müsse die Generation entscheiden, die dann das Unternehmen führt, findet Manfred Hoffmann jr. Mit Sonax habe sich die Unternehmensgruppe Hoffmann jedenfalls ein zweites Standbein aufgebaut, eine Schwesterfirma zu Hoffmann Mineral, die unabhängig von der Neuburger Kieselerde funktioniere.

