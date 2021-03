16.03.2021

AstraZeneca-Stopp: Wie geht es im Landkreis jetzt weiter?

Die ersten AstraZeneca-Geimpften im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen würden Ende April ihre Zweitimpfung erhalten. Was das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen dazu sagt, sollte der Impfstoff bis dahin nicht wieder freigegeben sein.

Von Claudia Stegmann und Winfried Rein

„Was ist denn jetzt los?“, wunderte sich Erna Burzler aus Ammerfeld am Montag bei ihrem Impftermin in Neuburg. Die 77-Jährige stand wenige Minuten vor ihrer Impfspritze, als Bernhard Pfahler um 15.24 Uhr verkündete, dass man jetzt mit dem Impfen aufhören müsse. „Es ist so angeordnet worden, ich kann nichts dafür“, versuchte der BRK-Organisator die Senioren in der Warteschlange zu trösten.

Nur 26 von 100 Impfkandidaten konnten am Neuburger Impfzentrum die Spritze gesetzt werden, bis das Bundesgesundheitsministerium den Stopp für den Impfstoff von AstraZeneca ausrief. Für die Betroffenen sei es „schon ein kleiner Schock gewesen“, meint Erna Burzler, die mit ihrem 77 Jahren nun auch mit AstraZeneca geimpft werden darf, seit der Stoff auch für über 65-Jährige freigegeben wurde. Schließlich hatte sie sich auf die Impfung eingestellt – und gefreut. Die Immunisierung bringe Sicherheit und wieder vollen Kontakt mit den Enkeln. Jetzt hat sich die Ammerfelderin für einen neuen Termin anmelden lassen. Zwei 86-Jährige aus dem Ort seien ebenfalls mit AstraZeneca geimpft worden. Sie werde das englische Vakzin wohl auch nehmen, „aber Biontech ist mir lieber.“

Trotz Impfstopp wollten sich Bürger in Neuburg impfen lassen

Die Nachricht, dass AstraZeneca vorerst in Deutschland nicht mehr verimpft werden darf, hat nach den Worten von Pfahler am Montag nicht alle Besucher überrascht. „Einige haben gesagt, dass sie es schon in den Nachrichten gehört hätten.“ Etwa 40 Menschen musste er am Montag über den Impfstopp informieren und unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken. „Es hat sich aber niemand aufgeregt“, sagt er. Im Gegenteil: Einige hätten nichts auf die Vorsichtsmaßnahme gegeben und wollte trotzdem geimpft werden – was Bernhard Pfahler natürlich nicht zuließ.

Auch am Dienstag hätten am Neuburger Impfzentrum AstraZeneca-Impfungen stattfinden sollen. Die 100 Termine wurden umgehend storniert. Für all jene, die die Nachricht nicht rechtzeitig erreicht hatte, standen Mitarbeiter des BRK den ganzen Tag parat, um entsprechende Auskünfte geben zu können.

AstraZeneca: Zweitimpfungen in Neuburg-Schrobenhausen ab 29. April

Bislang wurde AstraZeneca nur erstverimpft. Die ersten Zweitimpfungen würden am 29. April, also in sechs Wochen, anstehen. Neun Wochen Abstand galt es zunächst zwischen Erst- und Zweitimpfung einzuhalten. Mittlerweile hat sich der Zeitraum auf zwölf Wochen erhöht, weil die Wirksamkeit damit nachweislich höher ist. Das bedeutet, dass die ersten Zweitimpfungen bis Mitte Mai hinausgezögert werden könnten. Nach den Worten von Dr. Markus Schmola, dem ärztlichen Leiter der Impfzentren, sei dies durchaus vertretbar.

Voraussetzung dafür ist natürlich die Freigabe des Medikaments. „Wir hoffen, dass bis dahin eine Entscheidung von der Europäischen Arzneimittelagentur getroffen wurde“, teilt das Kreiskrankenhaus mit. Alles hänge nun davon ab, ob der Impfstoff weiterhin zugelassen wird. „Bis dahin können wir zum weiteren Vorgehen keine Aussage treffen.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen