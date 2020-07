09:05 Uhr

Auf dem Rieter-Gelände in Ingolstadt entsteht ein neues Stadtviertel

Auf dem ehemaligen Rieter-Gelände in Ingolstadt soll ein neues Stadtviertel entstehen. Jetzt steht fest, wie das Areal künftig aussehen soll. Gewonnen haben Architekten aus Köln.

Im Nordosten Ingolstadts soll in den kommenden Jahren ein völlig neues Stadtviertel entstehen. Was einst ein Industriestandort war, soll schon bald ein urbaner Ort zum Leben und Arbeiten werden. Nachdem der Spinnereimaschinenhersteller Rieter, der seine Arbeitsplätze nach Tschechien verlagert hatte, und Bäumler ihre Produktion aufgegeben hatten, lag das Gelände brach. Jetzt soll es unter dem Namen INquartier bebaut werden.

Jetzt hat sich eine Jury drauf geeinigt, wer das Areal gestalten soll. Gewinner ist das Kölner Architekturbüro kister scheithauer gross. Das teilt die Gerchgroup in einer Pressemitteilung mit. Der Siegerentwurf ist am 30. Juni im Planungsausschuss der Stadt Ingolstadt offiziell vorgestellt worden.

Zwei denkmalgeschützte Gebäude bleiben auf dem Rieter-Areal erhalten

Die Gerchgroup hatte das Gesamtareal Ende 2018 erworben und strebt ein Quartier mit vielfältigen Nutzungen an. Ein Fokus wird hierbei auf dem Wohnungsbau liegen. Dieser wird unter Erhalt der denkmalgeschützten Sheddachhalle aus dem Jahr 1881 sowie des Wasserturms (Baujahr 1915) mit Büroflächen, sozialer Infrastruktur und sonstigen gewerblichen Nutzungen ergänzt. Der Nordpark dient als Raum zur Erholung und soll sich zukünftig weit in das Areal hinein erstrecken.

Der Entwurf vom Architekturbüro kister scheithauer gross überzeugte die Jury vor allem aufgrund des stimmigen Gesamtkonzepts, heißt es in der Mitteilung. Auf den beiden weiteren Plätzen folgten die Entwürfe von RKW Architektur + (Düsseldorf) sowie von Angerer Architekten und Stadtplaner (München).

Die drei Büros wurden am 14. November 2019 in der ersten Runde des städtebaulichen Planungswettbewerbs prämiert und überarbeiteten bis zum 12. Februar 2020 ihre Entwürfe. Hierbei flossen auch Anregungen und Ideen der Bürger ein, die bei einem Workshop am 4. Dezember die Möglichkeit hatten, die Entwürfe zu diskutieren.

Das Areal im Nordosten Ingolstadts ist rund 15 Hektar groß

Der Gerchgroup zufolge will das Unternehmen rund 800 Millionen Euro in die Entwicklung des etwa 15 Hektar großen Areals im Nordosten der Stadt investieren. Alexander Pauls, Vorstand Development der Gerchgroup, hob hervor, „dass wir mit dem Entwurf von ksg nun eine gute Basis für das weitere Planungsverfahren des INquartiers haben. Darüber hinaus bin ich ausgesprochen zufrieden, dass wir in Zeiten von Corona aus dem Verfahren etwas Positives ziehen und digitales Neuland betreten konnten. Noch vor einigen Monaten wäre eine online Jury-Sitzung wie am 17. April undenkbar gewesen.“ Für die Gerchgroup ist die Entwicklung des Rieter-Areals nicht das erste Projekt in Ingolstadt.

Sie war bereits an der Entstehung des Hochhauses am Nordbahnhof, des sogenannten IN-Towers, beteiligt. (nr/rilu)

