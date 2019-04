15:09 Uhr

Auf der Wies'n in Karlshuld hat die Polizei fast alles im Blick

Wo feste gefeiert wird, fließt der Alkohol. Das hebt die Stimmung, sorgt aber zu später Stunde auch dafür, dass die Körperspannung der Polizisten vor Ort steigt. Die haben heuer wieder technische Unterstützung.

Von Stefan Küpper

Drinnen, im Zelt, intonieren sie aus gut gespülten Kehlen gerade Falco: „Drah‘ die net um, oh oh oh, schau, schau der Kommissar geht um oh, oh, oh....“ Und es ist nicht so, dass die Lebenslust die Gäste des 50. Donaumoos-Volksfestes umbringen würde, aber sehr, sehr gut drauf sind sie schon. Und manche, wenige, werden im Laufe des Abends auch ein bisschen drüber sein. Zumeist dann, wenn das Zelt um 23.30 Uhr schließt. Weshalb draußen Thomas Reindl seine Runden dreht. Der Polizist ist der Einsatzleiter auf der Mooser Wiesn. Was passiert, wenn die Lebenslust die Leute an den Rand bringt, hat er schon oft erlebt.

Es ist auch in Karlshuld so wie auf allen anderen Volksfesten in Bayern. Die allermeisten der an diesem Abend rund 3000 Gäste feiern feste, aber friedlich. Ein paar allerdings rutschen mit den Promille derart rauf, dass Reindl und seine Kollegen zugreifen müssen. Im Festzelt ist eine Security-Firma gegen Übergriffigkeiten aller Arten im Einsatz. Draußen (und auf Zuruf auch drinnen) halten Reindl und Kollegen ihre Augen auf.

Die Polizei in Neuburg hat für das Donaumoos-Volksfest in Karlshuld wieder zwei Videokameras genehmigt bekommen

Zwei besonders leistungsfähige Exemplare mit besonders guter Perspektive haben dabei die neuralgischen Party-Punkte im Blick. Die Polizei hat, wie schon im vergangenen Jahr, vom Innenministerium zwei Videokameras genehmigt bekommen. Die eine ist am Mast nahe des Kettenkarussells montiert, die andere an der Straße am Festplatzeingang. Sie filmen, was passiert. Vor allem dann, wenn um 23.30 Uhr das Zelt schließt und die johlende Masse unter dem Abgesang schmutziger Lieder in die Nacht schwappt. Das Videomaterial wird nur eine gewisse Frist gespeichert. Und muss dann vernichtet werden. Es sei denn, es passiert was. Wenn es zur Schlägereien kommt, bei denen Gäste verletzt werden, helfen die Aufzeichnungen der Polizei und später den Gerichten bei der Arbeit. Dann bleiben die als Beweismittel ausgewählten Mitschnitte der Schlägerei vorerst bei den Ermittlungsbehörden. Wenn man bei einer kurzen Vor-Ort-Stichprobe nachforscht, ob die Überwachung jemanden stört, bekommt man so schön-gelallte Sätze wie diesen zu hören: „Überhaupt nicht! Wir sehen doch sooo gut aus...!“

Etwas genauer hinschauen bitte: Da, genau, links an dem Mast ist eine Kamera montiert. Auch auf dem Donaumoos-Volksfest kommt Überwachungstechnik zum Einsatz. Sie hilft der Polizei und später den Gerichten, sollte es zu Schlägereien und Körperverletzungen kommen. Bild: Stefan Küpper

Mit den Kameras sei es wie mit der Polizei selbst, sagt Reindl: Allein die Präsenz hilft. Das breite Kreuz durchgedrückt, freundlich-gerader Blick, klare Ansprache, das reicht ihm und seinen Leuten sehr oft, um Eskalationen zu vermeiden. Und als sie im vergangenen Jahr die Kameras installiert haben, habe sich die Zahl der Körperverletzungsdelikte ungefähr halbiert. Irgendwo im Hinterkopf setze sich fest, dass man beobachtet werde, glaubt der 41-Jährige.

Am Freitagabend ist es zunächst vergleichsweise ruhig auf dem Donaumoos-Volksfest in Karlshuld

An diesem Freitagabend ist es zunächst vergleichsweise ruhig. Natürlich, die üblichen Unschönheiten sind auch hier nicht ausgeblieben. Mitten auf einem der Seitenwege hat sich jemand sein Bier nochmals durch den Kopf gehen lassen. Scherben liegen neben sonstigen Lachen. Aber wem allzu Menschliches fremd ist, der hat auf einer Wies'n ohnehin nichts verloren. Drinnen im Zelt muss die Security das ein oder andere mal dazwischengehen. Und auch Reindl und seine Kollegen sind zwischendurch gefragt. Zwei juvenile Herren geraten beinahe heftiger aneinander, weil der eine dem anderen eine Liebschaft verschwiegen hat. Später versucht jemand, einem anderen eine Kippe zu stibitzen. Was die Emotionen etwas beschleunigt, von den Beamten aber schnell eingebremst wird.

In einem Container am Rande des Festplatzes sitzt jeden Abend ein Polizist vor den Bildschirmen und hat die neuralgischen Party-Punkte im Blick. Bild: Stefan Küpper

Hauptkommissar Reindl ist schon eine ganze Weile in der Neuburger Inspektion. Er kennt seine üblichen Verdächtigen. Er weiß auch, dass ihm die Leute an diesen Abenden zum tausendsten Mal den gleichen Spruch reindrücken („Zum Glück hab ich nichts getrunken.“), wenn er vorbeischlendert und ihm, wenn er nicht aufpasst, in ihrem selig-gesoffenen Zustand ein ganzes Bierfass ans Ohr quatschen können. Und er merkt, wenn noch etwas in der Luft liegt, wenn die Stimmung zu kippen droht. Wie auch an diesem Freitagabend. Reindl sagt: „Da kommt schon noch was. Die Frage ist: Was?“

Kurz vor Mitternach gibt es am Freitag aber doch noch Randale auf dem Karlshulder Volksfest

Klar wird das gegen 23.45 Uhr. Da gibt es doch noch Randale. An einem Getränkestand kommt es zu einer Schubserei zwischen einem 18-Jährigen und einem Security-Mann. Da der Jugendliche sich nicht habe beruhigen wollen und versuchte, den Sicherheitsdienstler und danach auch einen Beamten zu schlagen, wurde er letztlich gefesselt und zum Container der Volksfestwache gebracht, schreibt die Polizei am nächsten Morgen. Reindl und seine Kollegen versorgte der junge Mann mit nicht druckreifen Beleidigungen. Bis Dienstagabend, wenn das Volksfest endet, darf er nun den Platz nicht mehr betreten.

Auch am Samstag bekommen es die Beamten bei drei weiteren körperlichen Auseinandersetzungen wieder mit betrunkenen Wiesn-Besuchern zu tun. Außerdem fällt den Polizisten kurz vor Mitternacht ein 19-Jähriger auf, der mit einer Brauereifahne übers Festgelände spaziert. Schließlich erstattet noch eine Frau Anzeige, weil ihr das Handy gestohlen wurde. Langfinger war ein 60-jähriger Karlshulder. Auch für ihn dürfte es heuer der letzte Wiesnbesuch gewesen sein.

Ob er und der 18-Jährige sich dran halten, überwachen Reindl und Co. Sowie zwei sehr aufmerksame, an zwei Masten montierte Augen. Im besten Fall sehen die aber nur noch auf eine lustige Wiesn herab, auf der laut aber friedlich der Kommissar besungen wird, der sicher wieder umgeht.

