Ausbildung in Neuburg: Darum ergreifen sie den Pflegeberuf

Plus Zwei der 44 jungen Frauen und vier jungen Männer erzählen, warum sie sich an der Berufsfachschule für Pflege der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg ausbilden lassen. Warum es für alle ein besonderer Start in den Beruf ist.

Von Manfred Rinke

Sie standen nicht nur zu Beginn der Corona-Pandemie mit in der vordersten Reihe der systemrelevanten Berufe, auf einer Höhe mit dem medizinischen Personal, den Polizeibeamten oder den Bahnbediensteten: die Pflegerinnen und Pfleger. Ihre Wertschätzung wuchs und wächst eminent während der Corona-Krise. Ihre Arbeit wird auch angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft weiter an Bedeutung gewinnen. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt wieder 48 junge Menschen ihre Ausbildung an der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg begonnen haben.

Das Interesse am Pflegeberuf ist nach wie vor auch in Neuburg groß

Es ist nicht nur wegen der Hygieneschutzmaßnahmen und der Abstandsregeln, wie etwa dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht und einem Coronaabstrich am ersten Arbeitstag ein besonderer Start in ihren Beruf. Die 44 jungen Frauen und vier jungen Männer sind auch der erste Kurs, der nach der neuen Ausbildungsform der Generalistik an der hiesigen Berufsfachschule für Pflege ausgebildet wird.

Wie Schulleiter Walter Heinrich erklärt, seien die bisherigen Ausbildungszweige der Alten-, Gesundheits- und der Kinderkrankenpflege sowie der Gesundheits- und Krankenpflege zusammengefasst worden. Die 48 „Lehrlinge“ würden nun zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann ausgebildet. „Dadurch bleibt man flexibler und kann dann in jeden Berufszweig wechseln, um sich nach einer abwechslungsreichen und vielseitigen Ausbildung weiter zu spezialisieren und zu entwickeln“, sagt Heinrich. Die Auszubildenden hätten zwar grundsätzlich auch schon in ihrem dritten Lehrjahr die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. „Doch das ist politisch eigentlich nicht mehr gewünscht und wir bieten es auch nicht mehr an“, betont der 52-jährige, gebürtige Sinninger.

Er freut sich, dass das Interesse am Pflegeberuf nach wie vor groß ist. „Denn Nachwuchs ist in allen Fachbereichen der Pflege dringend nötig – von der Geburt bis in das hohe Alter“, erklärt er. Die Bewerbung für das neue Ausbildungsjahr sei schon im Herbst vergangenen Jahres angelaufen. Rund 150 junge Frauen und Männer zeigten ihr Interesse, wobei manche erfahrungsgemäß mehrere Bewerbungen schreiben. „Aber wir sind nach wie vor in der glücklichen Lage, dass wir eine Auswahl treffen können“, sagt Heinrich.

Nina Halfmann aus Karlshuld lässt sich zur Pflegefachhelferin ausbilden

Eine, die genommen wurde, kommt bereits mit ersten Erfahrungen. Nina Halfmann aus Karlshuld lernte durch ihre Ausbildung als Pflegefachhelferin die ersten verschiedenen Bereiche der Alten- und Behindertenpflege bereits kennen. In den vergangenen drei Jahren, berichtet sie, habe sie die Bestätigung bekommen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die 22-Jährige möchte sich nun zur Pflegefachfrau hocharbeiten. Für die Ausbildung in Neuburg habe sie sich nicht nur wegen der Nähe zu ihrem Zuhause entschieden. Kolleginnen in der Pflege hätten ihr auch mit großer Überzeugung von ihrer guten Ausbildung in St. Elisabeth berichtet. Sie würde gerne auch nach ihrer Ausbildung dort weiter arbeiten, Erfahrungen sammeln und sich kontinuierlich weiterbilden.

48 neue Auszubildende begannen ihren beruflichen Werdegang in der KJF Klinik Sankt Elisabeth. Bild: Thomas Bauch/KJF Augsburg

Christoph Essen aus Aresing ist einer der vier jungen Männer, die in die Ausbildung gestartet sind. Er habe schon früh gewusst, „dass ein reiner Bürojob nichts für mich ist“. Den Grundstein, den Pflegeberuf ergreifen zu wollen, legte der 16-Jährige im Schulsanitätsdienst. „Außerdem kann ich Vieles von dem, was ich lerne, auch im Privatleben nutzen“, sagt er. Für die Fachschule in Neuburg entschied er sich, weil er dort auch geboren wurde und seinen beruflichen Lebensweg dort fortsetzen möchte. Weitere Vorteile sind für ihn das Wohnheim über der Schule und die Kinderklinik. Denn Christoph Essen hat vor, sich später in Richtung Pädiatrie zu spezialisieren, um auf einer solchen Station sein Wissen als Praxisanleiter weiterzugeben.

Ausbildung an der KJF Klinik in Neuburg: Zwei Schulplätze blieben unbesetzt

Dass zwei der 50 zur Verfügung stehenden Schulplätze in diesem Ausbildungsjahr unbesetzt blieben, erklärt Schulleiter Walter Heinrich mit zwei sehr kurzfristigen Absagen. Der praktische Teil der Ausbildung findet weiter überwiegend in der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg und dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen statt. Um die geforderten Praxisphasen in der ambulanten und stationären Langzeitpflege zu ermöglichen, schloss das Krankenhaus Kooperationen mit Seniorenheimen und ambulanten Pflegediensten im Landkreis.

Da im April 2021 bereits der nächste Kurs startet, können sich Interessierte schon jetzt in der BFS für Pflege bewerben: KJF Klinik Sankt Elisabeth, 86633 Neuburg, Müller-Gnadenegg-Weg 4.

