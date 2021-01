09:02 Uhr

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag zwei Sperrungen im Raum Neuburg

Ab Montag, 11. Januar, müssen sich Autofahrer im Raum Neuburg auf Behinderungen einstellen. An zwei Stellen gibt es Sperrungen, unter anderem auf der B 16 auf Höhe Oberhausen, wo eine Gabionenwand abgetragen werden muss.

Autofahrer im Raum Neuburg müssen sich in den kommenden Wochen auf die ein oder andere Verzögerung einstellen. Grund dafür sind zwei Sperrungen in der Region, die am Montag, 11. Januar, beginnen.

Auf der Bundesstraße 16 Höhe Oberhausen muss eine Gabionenwand abgetragen werden. Um die Bautätigkeit weitestgehend zu beschleunigen und sicheres Arbeiten zu ermöglichen, muss in den kommenden Wochen die Fahrtrichtung Donauwörth – Ingolstadt über die Orte Straß, Leidling und Sinning zurück zur B16 geführt werden. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung verbleibt auf der Bundesstraße und wird an der Baustelle vorbeigeführt. Bis Ende April sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Die Umleitung sorgte im Vorfeld für Ärger (lesen Sie hier mehr dazu).

Zwei Sperrungen im Raum Neuburg

Und auch die Wehrrevision an der Staustufe Bergheim geht in die letzte Runde. Wie die Betreiberfirma Uniper mitteilte, beginnen am Montag die Arbeiten für den dritten Bauabschnitt. Vom 11. Januar bis voraussichtlich 20. Mai wird es neben halbseitigen und temporären Sperrungen auch wieder Vollsperrungen geben (die genauen Terminen erfahren Sie hier). Die erste ab Montag, 11. Januar, 9 Uhr bis Samstag, 23. Januar, 18 Uhr. (nr)

