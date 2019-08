vor 19 Min.

BBV bietet Schulung für Landwirte an

Der Kurs für Büroorganisation dauert drei Monate

Der Qualifikationslehrgang „Topfit im Agrarbüro“ des Bayerischen Bauernverbands (BBV) wird dieses Jahr wieder im Bildungswerk des BBV angeboten. Dieser Lehrgang qualifiziert Bäuerinnen und Bauern in Fragen des Betriebsmanagements. In praktischen Beispielen werden das fachliche Wissen und die Selbstsicherheit vermittelt, die für eine erfolgreiche landwirtschaftliche Betriebsführung notwendig sind. Der Lehrgang umfasst rund 100 Unterrichtsstunden (Blockunterricht) zwischen November 2019 und Januar 2020. Als Schulungsstandort ist die BBV-Geschäftsstelle in Ingolstadt vorgesehen. Wenn mindestens 90 Prozent der Unterrichtsstunden besucht werden, erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Die konkreten Inhalte richten sich an den Alltagsanforderungen auf den bäuerlichen Betrieben aus. Der Lehrgang ist in vier Blöcke eingeteilt und umfasst Büroorganisation und -kommunikation, Internet, Online-Dienste, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrecht, Buchführung, Steuerrecht sowie Förderungs-, Dienstleistungs- und Verwaltungsaufgaben in der Land- und Forstwirtschaft. Die Seminargebühr beträgt für BBV-Mitglieder 750 Euro, für Nichtmitglieder 1000 Euro. Zusätzlich fallen für Tagungsunterlagen etwa 20 Euro an. Reise- und Verpflegungskosten sind nicht enthalten.

Informationen und Unterlagen zur Qualifikation gibt es bei der BBV-Geschäftsstelle Ingolstadt unter Telefon 0841/49294-17 oder per E-Mail unter rita.ampferl@bayerischerbauernverband.de. Anmeldeschluss ist der 8. Oktober.

Für diesen Qualifikationslehrgang kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Bildungsprämie beantragt werden. Informationen darüber gibt es im Internet unter www.bildungspraemie.de. (nr)

Themen Folgen