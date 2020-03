vor 39 Min.

BRK zählt über 15.000 Einsätze

Was das Rote Kreuz vergangenes Jahr geleistet hat

Eine beeindruckende Leistungsbilanz für 2019 hat jetzt der Rotkreuz-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen vorgelegt. „Wir sind stolz auf das, was unsere Haupt- und Ehrenamtlichen auf die Beine stellen“, loben Kreisvorsitzender Bernhard Gmehling sowie seine beiden Stellvertreter Günther Schalk und Elfriede Müller zusammen mit Kreisgeschäftsführer Robert Augustin und seinem Vertreter Anton Gutmann die Leistungen. Über 15.000 Einsätze im Rettungsdienst, knapp 12.000 Fördermitglieder, fast 77.000 ehrenamtliche Stunden sowie weitere Zuwächse im Bereich Kinder, Jugend und Seniorenbetreuung sind nur einige Belege dafür.

„Der BRK-Kreisverband hat sich in den vergangenen Jahren enorm positiv weiterentwickelt“, betonen die drei Kreisvorsitzenden. Das sei „eine Spitzenleistung, die nur möglich ist, weil wir eine breite Basis in der Bevölkerung haben und unsere Ehren- und Hauptamtlichen wahnsinnig engagiert für ihre Mitbürger werkeln“. Das Rote Kreuz sei im Landkreis „hoch anerkannt“ – und zwar nicht nur als „Universaldienstleister“, wenn es um medizinische und soziale Notfallhilfe gehe, sondern auch der Kinder- und Jugendbereich sei laut Robert Augustin erheblich gewachsen.

169 hauptamtliche Fachkräfte sorgen laut Sandy Gomez inzwischen für die pädagogische Betreuung von kleinen Landkreisbürgern auf 329 Kindergarten- und 115 Kinderkrippenplätzen im Landkreis sowie 475 Kinder in Mittagsbetreuungen. Rund um das Seniorenzentrum in Neuburg, das sich unter der Leitung von Astrid Schneider ungebrochen großer Nachfrage erfreut, sorgen 119 weitere Kräfte für die Betreuung älterer Mitbürger.

Genau 15.389 Mal sind im vergangenen Jahr in den beiden Rettungswachen Neuburg und Schrobenhausen Rettungs- und Krankenwagen ausgerückt. Davon waren 7666 Krankentransporte. „Damit hat sich die Zahl unserer Einsätze noch einmal um rund 500 gegenüber dem Vorjahr erhöht“, rechnet Peter Erdle vor. Als Leiter Rettungsdienst im Kreisverband hat er im Jahr 2019 über 382.000 gefahrene Kilometer bilanziert – eine Zunahme um rund 18.000 Kilometer. 43 hauptamtliche und 29 ehrenamtliche Mitarbeiter in diesem Bereich stehen mit sechs künftigen Notfallsanitätern in Ausbildung und drei Bundesfreiwilligendienstlern rund um die Uhr für Notfälle parat.

Eine fast schon eigene „Firma in der Firma“ ist die zentrale Küche des BRK-Kreisverbands im Neuburger BRK-Seniorenzentrum: Knapp 85.000 Essen wurden von dort im vergangenen Jahr ausgeliefert. In diesem Bereich hilft das Rote Kreuz auch durch ambulante Pflege mit 18 hauptamtlichen Mitarbeitern. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Hausnotrufkunden: 568, knapp 100 mehr als im Vorjahr, nehmen die bequeme Sicherheit für zuhause in Anspruch. In den beiden Rotkreuzläden in Neuburg und Schrobenhausen gingen 2019 insgesamt 33.951 Artikel über die Ladentheken.

In zwei Bereichen fällt der BRK-Kreisverband jedes Jahr sogar bayernweit mit Spitzenwerten auf: 11.593 Förder- und aktive Mitglieder zählt der Kreisverband und hat damit in Relation zur Einwohnerzahl einen herausragenden Wert vorzuweisen. „Das ist für uns eine ebenso große Ehre wie Herausforderung“, bekennen Gmehling, Schalk und Müller. 76.660 Stunden (plus 14.596) haben die Rotkreuzler im Landkreis im vergangenen Jahr ehrenamtlich absolviert. Spitzenwerte meldet auch Bernhard Pfahler bei den Blutspenden: 6155 Personen haben die 48 Termine im Landkreis vergangenes Jahr besucht und Blut gespendet. (nr)

