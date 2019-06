00:34 Uhr

Bach und Händel zum Pfingstfest

Chor und Orchester der Musikalischen Akademie Ingolstadt boten ein glanzvolles Konzert

Von Johannes Seifert

Es war bereits das zweite Festkonzert der neu gegründeten Musikalischen Akademie Ingolstadt, das einmal mehr im wundervollen Rahmen der voll besetzten Asamkirche – Maria de Victoria – stattfinden konnte. „Musik und Raum scheinen eins zu werden, wenn Bach erklingt“, stand es schon vor Beginn im Programmheft.

Die Verantwortlichen, Evi Weichenrieder, Michaela Mirlach- Geyer und Franz Hauk (künstlerischer Leiter) haben sicherlich Recht damit, denn an diesem so wundervoll gestalteten Ort entfaltet Barockmusik, noch dazu authentisch und historisch informiert dargeboten, ihre ganz eigene Wirkungskraft. Die imposante Kirche wurde ja fast zeitgleich, beispielsweise nur wenige Jahre später als diese Bachnotation, 1736, als Kongregationssaal fertiggestellt.

Vor allem beim „Brandenburgischen Konzert F-Dur“ wurde offenbar, wie feinsinnig und homogen das Concerto de Bassus, mit Theona Gubba- Chkheidze (Barockvioline) und unterstützt durch den überaus bekannten Trompetenvirtuosen, Christoph Well, agieren kann. Glänzend in den höchst anspruchsvollen rhythmischen Passagen und mit leuchtender Spannkraft in der Figuration erfreute dieses Ensemble, das präzise von Franz Hauk am Cembalo begleitet wurde.

Neben Händels Suite Nr. 1 in F-Dur (wohl eines seiner bekanntesten Werke), mit den äußerst dominant agierenden Hornsolisten, Jaehyung Kim und Cinzia Posega, und den fein unterlegten Streicherstimmen, erfüllte die Kantate, „O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“, von Bach, für Chor, Orchester und Solisten komponiert, den schmucken Kirchenraum.

Anna Feith (Sopran), Freya Apffelstaedt (Alt), Niklas Mallmann (Bass) sowie der Chor der Musikalischen Akademie Ingolstadt imponierten dabei, bestens begleitet von den Musikern, durch enorme Klangfülle und insgesamt treffende Darbietungskunst.

Diese Festtagsmatineen in einer der schönsten Kirchen unserer Region bereichern das Ingolstädter Kulturleben in besonderer Weise. Dies wurde einmal mehr besonders deutlich.

Am Sonntag, 23. Juni, kommt die Messa di Gloria, e-Moll, von Simon Mayr um 12 Uhr zur Darbietung. Karten gibt es an der Tageskasse.

