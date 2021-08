Werkstattbrand: Großeinsatz der Feuerwehren in Ballersdorf

In Ballersdorf hat am Mittwochvormittag eine Werkstatt gebrannt. Zahlreiche Wehren rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

In Ballersdorf hat es am Mittwochvormittag um kurz nach 10.30 Uhr in einer Werkstatt gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die ganze Werkstatt bereits in Brand.

Das Feuer in Ballersdorf hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen

Das Feuer hatte nach Auskunft der Löschkräfte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Besondere Gefahr bestand, weil sich mindestens eine Gasflasche im Gebäude befand, die im weiteren Verlaufe des Einsatzes über das Sicherheitsventil ausgeströmt ist.

Zu dem Brand waren die Feuerwehren aus Wagenhofen-Ballersdorf, Rohrenfels, Feldkirchen und Neuburg alarmiert worden. Im Einsatz waren mehrere Atemschutztrupps und die Drehleiter aus Neuburg.

Aktuell sind die Brandfahnder in Ballersdorf

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, musste laut Feuerwehr Neuburg die Dachhaut weiter geöffnet werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Aktuell sind die Brandfahnder der Kripo vor Ort. (nr)