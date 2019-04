17.04.2019

Bauer AG: Im Familienunternehmen angekommen

Michael Stomberg steht seit vier Monaten an der Spitze der Bauer AG in Schrobenhausen. Mit ihm führt erstmals kein Mitglied aus der Familie den Weltkonzern.

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich hatte Michael Stomberg den Tag voller Termine. Wie so vieles erlebte der Vorstandsvorsitzende der Bauer AG auch die weltgrößte Baumaschinenmesse „bauma“ in München zum ersten Mal. Gleich am ersten Tag zur Eröffnung der Ausstellung aber stand er erst einmal im Stau. Der Münchner Osten kollabierte unter dem Besucherandrang auf die Bagger, Bohrer und Betonmischer. Dennoch schien der Manager in sich zu ruhen.

Im November kam Stomberg als Nachfolger von Professor Thomas Bauer an die Spitze des Schrobenhausener Familienunternehmens. Damit leitet der 48-jährige Physiker einen Global Player mit starken Wurzeln in Schrobenhausen. Und ein Familienunternehmen, dem erstmals kein Familienmitglied vorsitzt. „Macht aber nichts“, wie Stomberg versichert. Der gebürtige Hamburger, der seit 20 Jahren in Bayern lebt, fühlt sich im Bauer Konzern gut aufgenommen. In Schrobenhausen hat er eine Wohnung bezogen, mit seiner Familie lebt er weiterhin südlich von München. „Ein Umzug macht wenig Sinn, da ich in diesem weltweit agierenden Unternehmen sehr viel unterwegs bin. Wieso also die Kinder aus der Schule und ihrem Bekanntenkreis reißen?“ Mit den vielen Reisen kommt Stomberg bestens zurecht, die kennt er bereits aus seinen vorherigen Tätigkeiten. Sogar die Standorte ähneln sich. Ob Houston, Texas, oder Shanghai in China. Stomberg war bereits dort. Neu sind die Unmengen an Baustellen, die die Bauer Gruppe global abwickelt – rund 500 sind es jedes Jahr.

Bauer AG: Stomberg fühlt sich akzeptiert

Thomas Bauer hat nun den Aufsichtsratsvorsitz übernommen und steht dem Neuen mit Rat und Tat zur Seite. Und hat auch klargemacht, dass nun nicht mehr er die Geschäfte leitet. Stomberg steht in keinem Schatten. Und auch von den Mitarbeitern fühlt er sich akzeptiert und mitgenommen. „Thomas Bauer hinterlässt natürlich riesige Fußstapfen. Aber die muss ich auch gar nicht ausfüllen. Er ist eine Persönlichkeit mit vielen Verbindungen. Damit hilft er uns auch im Aufsichtsrat.“

Stomberg erlebt momentan viel Neues. Lernbegierig war er schon immer. Fragt man ihn, wie ein Physiker im Management landet, bekommt man eine überraschende Antwort. „Physik habe ich eigentlich nur studiert, weil ich es in der Schule nicht wirklich verstanden habe. Da dachte ich, durch ein Studium ließe sich diese Lücke am besten schließen.“ Und im Management träfen eh sehr viele Fachrichtungen aufeinander. Das bereichere die Entscheidungsfindungen enorm.

Stomberg strebt keine großen Veränderungen an

Große Veränderungen strebt der neue Vorstandsvorsitzende eh nicht an. Aber er weiß auch, dass die Bauer AG mit einigem Gegenwind arbeiten muss. Da ist im Maschinenbau-Bereich die Konkurrenz aus China, die schnell wächst und aufholt und einen Stückzahlvorteil hat. „Wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir es schaffen, zum Beispiel durch intelligente Konstruktionen und durch geschickte Modularisierung unserer Produkte einen Vorteil zu erzielen.“ Ein gutes Argument sei dabei, dass Bauer seine Maschinen auch selbst einsetzt. Dadurch könne das Unternehmen die Besonderheiten der Maschinen, zum Beispiel in der Digitalisierung, auch in der Praxis gut umsetzen. „Wir werden nie einen Kostenwettbewerb gewinnen, sondern nur durch für den Spezialtiefbau perfektionierte Produkte überzeugen können.“

Ein weiteres Problem seien die Abschottungstendenzen in vielen Märkten. Beste Strategie dagegen sei, in diesen Märkten und Ländern präsent zu sein. Seine eigene Mannschaft vor Ort zu haben. Das bedeute aber auch, dass, wenn, wie jetzt in Malaysia geschehen, eine Regierung Bauprojekte auf Eis legt, diese Mannschaft ohne Beschäftigung dasteht. Probleme, die sich weltweit zeigen. Was früher als sicher galt, ist heute in Bewegung. Es gebe keine Verlässlichkeit mehr auf der Welt. Und das fordere vom Unternehmen noch mehr Flexibilität.

Stomberg machen Herausforderungen Spaß

Von der Politik wünscht sich Stomberg eher eine Deregulierung als noch mehr Einschränkungen. In Europa werde zu kleinstaatlerisch gedacht. Wenn Firmen nicht fusionieren dürfen, lachen sich die Chinesen und die Amerikaner kaputt. Bei der Infrastruktur solle die Politik vernünftig und nachhaltig investieren.

Unabhängig, wie sich die Lage politisch entwickeln wird, gibt es bei der Bauer AG für den Neuen viel zu tun. Aber diese Herausforderungen machen Stomberg auch Spaß. Der gebürtige Hanseat fühlt sich in Schrobenhausen und in der Welt zu Hause. Beste Voraussetzungen für ein Unternehmen wie die Bauer AG.

