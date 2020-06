vor 49 Min.

Baustart im Dauerbrenner „Nußschütt“

Joshofen wächst. Im Anschluss an die Wohnbebauung im Neuburger Osten entsteht nun das erste Haus.

Von Winfried Rein

Die Diskussionen und Vorplanungen haben so lange gedauert, dass man an der Umsetzung des Baugebietes „Nußschütt“ in Joshofen zwischenzeitlich bereits gezweifelt hatte. Doch jetzt ist dort Baubeginn. Eine junge Familie, die noch in Neuburg wohnt, lässt durch die Firma Paul Pettmesser das erste Wohnhaus errichten. Das Gebiet umfasst insgesamt 23 Parzellen, ist von der Stadt bestens erschlossen worden und liegt attraktiv nördlich des Kiesweihers in einer Senke.

Für das Baugebiet hatten sich die Ortssprecher Eduard Lunzner und davor sein Vorgänger Alfons Borgsmüller eingesetzt. Konkret geworden war die Planung der „Nußschütt“ im Anschluss an die Wohnbebauung im Stadtteil Joshofen vor knapp zehn Jahren. Davor war ein Neubaugebiet mit dem Flurnamen „Kreppe“ oberhalb des Dorfkernes geplant gewesen.