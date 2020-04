00:30 Uhr

Bei erlaubten 80 km/h mit 229 unterwegs

1360 Euro Bußgeld und zwei Punkte

Da staunten die Beamten der Verkehrspolizei nicht schlecht, als das Messgerät am Samstag bei einer Geschwindigkeitsmessung an der B300 bei Gachenbach bei einem vorbeirauschenden Fahrzeug plötzlich 229 Stundenkilometer anzeigte. Erlaubt sind in dem überprüften Straßenstück nämlich nur 80 km/h.

Wie es in dem Polizeibericht heißt, führte die Verkehrspolizei Ingolstadt die Messung in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr im Gemeindegebiet Gachenbach durch. Das Messergebnis des Fahrzeugführers, der mit 229 „Sachen“ bei den dort erlaubten 80 km/h gemessen wurde, fiel natürlich besonders ins Auge. Allerdings handelte es sich um kein Auto, sondern um ein Motorrad, das da um rund 150 Stundenkilometer schneller als erlaubt an den Beamten vorbei wischte.

Wenn man bedenkt, dass der Anhalteweg bei dieser Geschwindigkeit fast 600 Meter beträgt, also etwa siebenmal so lange ist wie bei den in diesem Bereich zulässigen 80 Stundenkilometern (Anhalteweg 88 Meter), dann kann man nur von Glück sprechen, dass nichts Unvorhergesehenes passiert ist. Ein Unfall hätte gravierende Folgen mit sich gebracht.

Unabhängig von der charakterlichen Eignung des Fahrzeugführers erhält er ein Bußgeld in Höhe 1360 Euro und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. (nr)

