Beim Abitur noch im grünen Bereich

Neuburger Schulleiterzur Verschiebung

Das Bayerische Kultusministerium hat am Mittwoch die Schulleiter an den Gymnasien informiert, dass der Start der Abiturprüfungen wegen der Corona-Krise vom 30. April auf den 20. Mai verlegt wird. Wegen der Einstellung des Unterrichts bis nach den Osterferien hat sich der Terminplan verschoben und die Vorbereitungszeit verringert.

Mit dem Puffer wolle man faire Bedingungen für alle Abiturienten sicherstellen, so das Kultusministerium in einer Pressemitteilung. Wegen der dynamischen Entwicklungen, darauf weist Kultusminister Michael Piazolo hin, könnten weitere Veränderungen nicht ausgeschlossen werden. Peter Seyberth, Schulleiter des Neuburger Descartes-Gymnasiums, hat die Verschiebung mit Erleichterung aufgenommen. „Das gibt uns die Gelegenheit, zusammen und online die Unterrichtsrückstände aufzuholen.“

Noch geklärt werden müsse, wie der Notenbeleg im zweiten Halbjahr der Q12 erfolge. „Es ist aber so, dass der zusätzliche Zeitraum dem ausgefallenen entspricht“, so Peter Seyberth auf Nachfrage. Ein Nachholen der schriftlichen und mündlichen Leistungen sei möglich, wenn der jetzige Zeitplan gehalten werden könne.

Die schriftlichen Prüfungen im Fach Deutsch finden, Stand jetzt, am 20. Mai statt, Mathematik folgt am 26. Mai, die dritte Abiturfachprüfung am 29. Mai. Die mündlichen Prüfungen wurden auf 15. bis 26. Juni neu terminiert. Die mündlichen Zusatzprüfungen werden am 3. Juli abgeschlossen. Auch die Nachholtermine für die schriftlichen Abiturprüfungen werden laut Kulturministerium so angesetzt, dass eine termingerechte Bewerbung für bundesweit und örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. (nel)

