Beratung und Vermittlung für Bewerber

Aktionstag der Agentur für Arbeit Ingolstadt

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. War es bis vor wenigen Wochen noch möglich, Ausbildungspläne und Berufswünsche mit der Berufsberaterin oder dem Berufsberater im persönlichen Gespräch zu entwickeln und zu realisieren, ist dies pandemiebedingt aktuell nicht umsetzbar. Um alle Schülerinnen und Schüler, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, dennoch in gleichem Maße beratend und vermittelnd zu unterstützen, bietet die Agentur für Arbeit Ingolstadt am Mittwoch, 20. Mai, einen Aktionstag mit einer eigenen Beratungshotline an.

Unter dem Motto „Dreimal die 8 – Ausbildungsstelle klargemacht!“ können Jugendliche und Eltern unter der Nummer 0841/9338-888 das gesamte Dienstleistungsangebot der Berufsberatung von 13 bis 17 Uhr telefonisch in Anspruch nehmen.

„Auch während der Corona-Pandemie laufen unsere Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten auf Hochtouren“, teilt Christine Triebenbacher, Teamleiterin Berufsberatung bei der Ingolstädter Arbeitsagentur, in einem offiziellen Schreiben mit. Trotz aktuell vieler anderer zu bewältigender Probleme sei es eminent wichtig, an die „Zeit danach“ und die persönliche und berufliche Zukunft zu denken. „Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist hier die wichtigste Basis“, sagt sie weiter und ergänzt: „Noch steht ein breit gefächertes und attraktives Angebot an unbesetzten Ausbildungsplätzen für Abgänger aller Schulformen zur Verfügung.“

Schon in den vergangenen Jahren habe die Agentur mit den Präsenz-Aktionstagen „Hol Dir Deine Ausbildungsstelle“ gute Erfolge bei der Besetzung der Berufsausbildungsstellen erzielt, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund dessen sei man auch für die Premiere der Beratungshotline am 20. Mai zuversichtlich. (nr)

