vor 16 Min.

Bereits knapp 750 Stimmen per Briefwahl

Am Sonntag stimmen die Oberhausener über Gewerbegebiet ab

Von den knapp 2400 Wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in Oberhausen und den Gemeindeteilen Unterhausen und Sinning haben bereits 748 Personen ihre Stimme zum Bürgerentscheid abgegeben. Das teilte Alena Miller, stellvertretende Wahlleiterin der Gemeinde Oberhausen am Dienstagvormittag mit. Die Frage, über die bis zum 6. Dezember abgestimmt wird, lautet: Sind Sie dafür, dass sämtliche gemeindliche Planungen für ein Gewerbegebiet und ein Behindertenwohnheim am Plattenacker gestoppt werden?

Wer nicht per Brief abstimmen möchte, kann am kommenden Sonntag, 6. Dezember, in drei Wahllokalen in Oberhausen, Unterhausen und Sinning ein Kreuzchen machen. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Auflagen. So wird jeweils ein Wahlhelfer zum Hygienebeauftragten, um Flächen und Türen regelmäßig zu desinfizieren. Außerdem können die Wählerinnen und Wähler ihren eigenen Stift mitbringen und es gilt die Maskenpflicht und Abstandsgebot. Für den 6. Dezember hat Wahlleiterin Jutta Förg bereits den Abstimmungsausschuss einberufen. Das Gremium wird um 20 Uhr zusammenkommen, um das offizielle Ergebnis festzustellen. Ein mehrheitliches „Ja“ auf den Wahlzetteln bedeutet, dass die Projekte rund um das Gewerbegebiet und das Wohnheim für Menschen mit Behinderung für mindestens ein Jahr auf Eis gelegt werden müssen, ehe der Gemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden kann. Ein mehrheitliches „Nein“ dagegen heißt, dass die Planungen an dem Punkt aufgenommen werden können, wo sie zuletzt gestoppt wurden. (wiel)