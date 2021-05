Bergheim

12:13 Uhr

Bergheim: Schnelltestzentrum in der Dorfhalle geht an den Start

Nach Neuburg, Schrobenhausen und Karlshuld hat das Bayerische Rote Kreuz in Bergheim nun das vierte Schnelltestzentrum im Landkreis aufgebaut. Am Donnerstag soll es in der Dorfhalle losgehen.

Von Michael Kienastl

Themen folgen