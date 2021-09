Bergheim

vor 32 Min.

Jahrelanger Leerstand: Was passiert mit der ehemaligen Besamungsstation in Bergheim?

Plus Schon lange steht die ehemalige Besamungsstation in Bergheim still. Bereits im vergangenen Jahr hat die Firma Bayern Genetik die Firma verkauft. Wer der neue Eigentümer ist und was mit dem Areal passiert, bleibt aber unklar.

Von Michael Kienastl

Wer von der Staustufe in Richtung Bergheimer Kreisel fährt, dem fällt unweigerlich nach der Kläranlage ein relativ großes umzäuntes Gelände auf. Das Areal ist seit Jahren ungenutzt – quasi totes Kapital – und das bei knappem Baugrund und notorisch geringen Gewerbesteuereinnahmen. Zudem dürfen Wohnhäuser oder Gebäude von Unternehmen erst außerhalb einer 200 Meter Abstandszone errichtet werden – aus Gründen des Immissionsschutzes. Es geht um die ehemalige Besamungsstation in Bergheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen