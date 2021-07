Bergheim

vor 35 Min.

Trotz fehlender Förderung: Mittagsbetreuung in Bergheim bleibt bestehen

Plus Die gebuchten Wunsch-Öffnungszeiten bis 15.30 Uhr in der Mittagsbetreuung in Bergheim werden bewilligt. Das beschloss der Gemeinderat.

Von Andrea Hammerl

Die verlängerte Mittagsbetreuung in Bergheim wird trotz fehlender Förderung aufrechterhalten. Nachdem zu wenige Kinder für die verlängerte Gruppe bis 15.30 Uhr angemeldet wurden, entfällt der staatliche Zuschuss für die lange Gruppe. Dafür müssten mindestens an zwei Tagen mindestens zwölf Kinder betreut werden.

