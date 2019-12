vor 23 Min.

Bergheim eine Stimme im Kreistag geben

Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger möchte über die DU-Liste ein Mandat holen. Wer sich noch aufstellen ließ.

Tobias Gensberger möchte in den Kreistag. Dafür hat der Bergheimer Bürgermeister die politische Gruppierung gewechselt und seine Ämter bei den Freien Wählern niedergelegt. Die Entscheidung habe er frühzeitig mitgeteilt, macht er klar. Der 34-Jährige bewirbt sich bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 auf der Liste „Die Unabhängigen“ (DU) für ein Kreistagsmandat. Bei der Nominierung am Donnerstag in Schrobenhausen wurde er auf Listenplatz vier gewählt. Vor ihm stehen Kreisrat Josef Dietenhauser (1.) und die beiden Bürgermeisterkandidaten Dieter Kreisle (2.) aus Schrobenhausen und Wolfgang Tarnick (3.) aus Karlshuld.

Tobias Gensberger, seit sechs Jahren Rathauschef in der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg, beschreibt seine Motivation für diesen Schritt so: „Bergheim braucht eine Stimme im Kreistag. Das haben wir seit Jahren nicht und können damit dort auch nicht unsere Interessen vertreten.“ Mit ihm hätten sich deshalb auch Alois Speth, Kreisbrandinspektor Nord, und Gemeinderat Karl Braun, auf die Liste wählen lassen. Bei der DU ist Gensberger der bekannteste Kandidat aus dem Landkreisnorden. Der Großteil der Bewerber kommt aus Karlshuld und aus Schrobenhausen und Umgebung.

Mehr Geld für Gemeinden wie Bergheim gefordert

Sauer aufgestoßen ist Tobias Gensberger die jüngste Haushaltsdebatte. Er hatte sich eingeschaltet und einen Brief an Landrat Peter von der Grün persönlich geschrieben. Darin hatte er dem Landkreischef vorgeschlagen, die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte zu senken. Durch die gestiegene Umlagekraft habe der Landkreis bei gleichem Hebesatz drei Millionen Euro mehr in der Kasse als noch im vergangenen Jahr, rechnet Gensberger vor. „Man hätte auf 49 Prozent runter gehen und der Landkreis 1,5 Millionen Euro den Gemeinden überlassen können. Wir haben auch unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen“, findet er. „Aber ich bin nicht gehört worden und das soll sich ändern. Als Kreisrat hast du eine Stimme.“

Auch als Bürgermeister für Bergheim tritt Gensberger an

Warum er nicht für die Freien Wähler antritt, daraus macht Tobias Gensberger keinen Hehl. Sein angespanntes Verhältnis zum früheren Landrat und Staatssekretär Roland Weigert hätten ihn veranlasst, der Partei den Rücken zu kehren. Dass der Landtagsabgeordnete in der Haushaltsdebatte den Gemeinden finanziell viel Luft nach oben attestiert hatte, habe ihn erbost. „Bevor er neue Ehrenämter beim Jagdverband anstrebt, sollte er sich lieber mit den kleinen Gemeinden im Landkreis beschäftigen. Bei den Freien Wählern läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Meiner Meinung nach sind die Strukturen überholt.“

Tobias Gensberger tritt auch wieder als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde an. Vor zwei Wochen war er von der Dorfgemeinschaft Bergheim (DG) mit 53:1 Stimmen als Kandidat für eine zweite Amtszeit nominiert worden. (nel)

