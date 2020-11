vor 17 Min.

Bergheimerin wird das Praktikum abgesagt: Bürgermeister hilft

Plus Eine Auszubildende aus Bergheim durfte coronabedingt ihr Schulpraktikum in einer Ingolstädter Kita-Einrichtung nicht antreten. Doch fand die Gemeinde schnell eine Alternative für die 16-Jährige.

Von Andrea Hammerl

Veronika Kettner strahlt. Noch etwas schüchtern, aber von den Kleinen offensichtlich gut aufgenommen, sitzt sie am Tisch einer Krippengruppe des Kinderhauses St. Mauritius Bergheim und hilft beim Basteln und Kleben. Wie es sich für eine angehende Kinderpflegerin gehört. Dass sie hier sein darf, um ihr schulbegleitendes Praktikum zu absolvieren, hat sie einer Spontanaktion von Bürgermeister Tobias Gensberger und Kindergartenleiterin Angelika Wesolowski zu verdanken. Denn die hatte zwar schon zwei Praktikantinnen im Team, war aber sofort bereit, die 16-jährige Bergheimerin noch zusätzlich aufzunehmen. „Das wäre sehr traurig gewesen, wenn das junge Mädchen auf der Straße gestanden hätte“, sagt Wesolowski.

16-Jährige aus Bergheim hatte Zusage für Praktikumsplatz in einer Kita

Die 16-Jährige aus Bergheim hatte eigentlich die Zusage für einen Praktikumsplatz in einer privaten Ingolstädter Kita schon in der Tasche. Doch coronabedingt war sie mehrfach vertröstet worden und bekam am Ende die Nachricht, dass aufgrund der aktuellen Situation derzeit überhaupt keine Praktikanten aufgenommen werden können. „Es wäre unseren Eltern nicht vermittelbar, wenn wir schließen müssten, weil das Virus durch jemanden eingeschleppt wurde, der nicht unbedingt in der Einrichtung sein muss“, erklärt Ramona Scheibe, Geschäftsführerin des Pädagogischen Zentrums Förderkreis + Haus Miteinander Ingolstadt, die Entscheidung.

Da Veronika Kettner von einer Lehrerin angedeutet worden war, dass sie ohne Praktikumsplatz Probleme in der Schule bekommen könnte, hatten ihre Eltern sich mit Bürgermeister Gensberger in Verbindung gesetzt, der wiederum hat mit der Kindergartenleiterin gesprochen – und schon tags darauf durfte die Jugendliche ihren ersten Tag im Kinderhaus verbringen. Die Befürchtung, dass sie andernfalls ihre Ausbildung hätte abbrechen müssen, dementiert Studiendirektorin Emma Kammerbauer vom Beruflichen Schulzentrum in Neuburg. Die Lehrer seien angewiesen worden, betroffenen Schülern zu helfen, anderweitig unterzukommen. Falls das nicht allen gelänge, „wird es eine Lösung geben“.

Wegen Corona: Keine Praktikanten in Kindertagesstätten Freier Träger in Ingolstadt

Dass sich die Freien Träger von Kindertagesstätten in Ingolstadt darauf verständigt haben, aufgrund der Corona-Krise keine Praktikanten mehr zu beschäftigen, ist für Gensberger das eine. Dass aber gleichzeitig die Stadt Ingolstadt eine Abwerbeprämie von 4000 Euro für Erzieherinnen beschlossen hat, empört ihn. „Das Geld sollte lieber in die Ausbildung gesteckt werden, statt einen Krieg mit den Nachbargemeinden anzufangen“, findet er. Fachkräftemangel könne am besten durch Ausbildung bekämpft werden.

