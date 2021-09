Bertoldsheim

vor 49 Min.

Brückenbau in Bertoldsheim: Bohrungen ab Montag

Plus Der Bau der neuen Donaubrücke in Bertoldsheim geht voran, ab Montag beginnen die Pfahlbohrungen. Warum zum 1. November die Bauarbeiten aber eingestellt werden müssen.

Von Katrin Kretzmann

Die Bauarbeiten an der neuen Donaubrücke in Bertoldsheim schreiten weiter voran – allerdings in sportlichem Tempo. Wie Markus Laumer, Sachgebietsleiter für Hoch- und Tiefbau am Landratsamt, im Kreisbauausschuss am Donnerstag berichtete, müssten die Arbeiten am 1. November aus Umweltschutzgründen eingestellt werden.

