Naturschutz: Zwangspause für die Brückenbauer in Bertoldsheim

Plus Im Stausee Bertoldsheim sind alle Pfeiler betoniert. In den vergangenen fünf Monaten wurde ein rasanter Baufortschritt erreicht. Die Brücke Marxheim beginnt erst 2023.

Wer genau hinschaut, entdeckt bereits den Verlauf der neuen Bertoldsheimer Brücke in der Donau. Zehn Betonsäulen stecken 25 Meter tief im Flussgrund, sie werden ab 2022 die Straßenbrücke tragen. Für heuer hat die niederbayerische Firma Mayerhofer eine Punktlandung hinbekommen.