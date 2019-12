vor 4 Min.

Besinnliche Momente

Der Chor Klangecht sang in der katholischen Kirche St. Joseph.

Konzert mit dem Hohenrieder Chor Klangecht in St. Joseph

Eine besinnliche Stunde zum zweiten Advent bescherte der Hohenrieder Chor Klangecht den zahlreich erschienenen Musikliebhabern in der katholischen Kirche St. Joseph in Untermaxfeld.

Eine musikalische weihnachtliche Einstimmung auf das Fest versprach bereits das erste Lied der Sängerinnen. Der Klassiker „Leise rieselt der Schnee“ erklang zu Beginn des Konzerts von der Empore, mit dem sich der Chor einen ersten kräftigen Applaus sicherte. Musikalisch unterstützt wurde der Hohenrieder Chor von Musikleiter Michael Schindler am Klavier und Matthias Mesch an der Gitarre. Einfühlsam und harmonisch ging es weiter mit „Believe“, ein Lied, das der Chor in eine ebenso schöne deutsche Version umgetextet hatte.

Der mehrfach ausgezeichnete und für den Film „A star is born“ geschriebene Song „Shallow“, den ursprünglich Lady Gaga und Bradley Cooper im Duett sangen, ließ Gänsehautfeeling aufkommen. Mit dem einfühlsamen „Wonderful dream“ der unvergesslichen Melanie Thornton, der mit diesem Song der große Durchbruch gelang, zeigte der Chor seine Vielseitigkeit. Ed Sheeran’s romantisches „Perfect“ im Dreivierteltakt war zwar nicht der typische Weihnachtsliedklassiker, passte aber perfekt in die Adventszeit.

Für die anspruchsvolle Darbietung „Setz di her“ ernteten die Musikanten anerkennenden Applaus. Nicht fehlen durften Leonhard Cohens „Hallelujah“ in einer romantischen Weihnachtsversion und „Do they know it’s Christmas“, einem Benefiz-Lied von 1984, das von Bob Geldorf und Midge Ure geschrieben wurde. Mit dem beliebten deutschen Weihnachtslied „Am Weihnachtsbaum“ endete das abwechslungsreiche Adventskonzert, das dem Publikum eine Stunde Besinnlichkeit bescherte.

Das Publikum bedankte sich mit stürmischem und langanhaltendem Beifall für die stimmungsvolle Stunde, den Zugabenwunsch erfüllte der Chor mit „The Rose“ gerne. Im Anschluss ließen die Konzertbesucher den Abend mit gemütlichem Beisammensein und Glühwein ausklingen. (bed)

