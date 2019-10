vor 33 Min.

Besondere Auszeichnung für einen verdienten Sänger

Hans Hönig bekommt als Erster die Ehrenmedaille des Chorverbands Bayerisch-Schwaben

Beim Herbstkonzert der Chorgemeinschaft Burgheim gab es eine besondere Ehrung für den aktiven Sänger Hans Hönig, der sich seit Jahrzehnten unermüdlich um die Chormusik verdient gemacht hat. Hönig wurde die allererste Ehrenmedaille des Chorverbandes Bayrisch-Schwaben verliehen.

Am Ende des Herbstkonzerts wurde Hans Hönig vollkommen überrascht, als der Vizepräsident des Chorverbandes Bayrisch-Schwaben, Reiner Pfaffendorf, die Bühne betrat, um ihn für seine Verdienste auszuzeichnen. In seiner Laudatio würdigte Pfaffendorf die Verdienste des Geehrten: Hans Hönig trat der Chorgemeinschaft 1963 bei und war von 1965 bis 1999 als Vorsitzender der Chorgemeinschaft tätig. Bei seinem Umzug 1973 nach Rain ist er der Chorgemeinschaft treu geblieben und hat seit dieser Zeit über 2200 Fahrten Rain-Burgheim und zurück absolviert und somit mehr als 36.000 Kilometer zurückgelegt – also quasi eine Erdumrundung. Im Jahr 2000 wurde er Ehrenvorstand der Chorgemeinschaft Burgheim.

„Was ihn besonders auszeichnet, ist die Tatsache, dass er erst das Singen aufgibt, wenn es gesundheitlich nicht mehr geht“, sagte Pfaffendorf. Und dass es noch geht, zeigt der 80-Jährige bei den Proben und Auftritten des Chors. Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Chorkreisverbandes Nordschwaben, Marion Scheuer, überreichte Pfaffendorf Hans Hönig die Urkunde und die Ehrenmedaille, die in der Chormusik zum ersten Mal vom Chorverband Bayrisch-Schwaben verliehen wurde.

Der Geehrte selbst war sichtlich gerührt und merkte an: „Sie sehen mich zum ersten Mal sprachlos, aber singen hält jung und deshalb mache ich weiter“. (tbb)

