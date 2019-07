00:35 Uhr

Betrunkener klaut Fahrrad und Auto

Wozu er am Amtsgericht verurteilt wurde

Selten passte die Floskel „Gelegenheit macht Diebe“ besser als bei diesem Fall. Im April dieses Jahres war ein 30-Jähriger in Oberhausen unterwegs. Dabei fiel ihm ein schwarz-rotes Fahrrad auf, das wohl unverschlossen herumstand. Der junge Mann schnappte sich das Rad im Wert von rund 100 Euro und fuhr damit davon. Dabei kam er an einem Hof vorbei, auf dem ein Auto mit laufendem Motor und gestecktem Schlüssel stand. Kurzerhand wechselte der 30-Jährige vom Rad ins Auto und fuhr auf die B16 in Richtung Ingolstadt, wo ihn die Polizei schließlich stoppte. Doch damit nicht genug: Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,89 Promille. Zudem hatte er zwei Klappmesser in seiner Hosentasche bei sich. Dafür musste er sich nun vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

Die Vorwürfe der Referendarin Laura Ströbel-Nuber, die die Vertretung der Staatsanwaltschaft übernahm, räumte der Angeklagte über seinen Anwalt Stefan Roeder ein. „Mein Mandant entschuldigt sich für seine Taten. Allerdings hat er seine Klappmesser nur dazu benutzt, um Brotzeit zu machen. Er hat sie also nicht bewusst mitgeführt.“ Gegenüber der Polizei zeigte sich der junge Mann kooperativ und gab im Gerichtssaal offen zu, ein Alkoholproblem zu haben. Probleme mit der Justiz hatte der Angeklagte hingegen noch nicht und daher keine Vorstrafen. In den Plädoyers ging es letztlich darum, ob die Taten des Angeklagten als einfacher Diebstahl oder als Diebstahl mit Waffen gewertet werden müssen. Während die Staatsanwaltschaft es als „nicht sozial adäquat“ bezeichnete, gleich zwei Klappmesser in der Hosentasche zu haben, plädierte Roeder auf einen einfachen Diebstahl.

Richter Marius Lindig verurteilte den Angeklagten letztlich zu einer Bewährungsstrafe von siebeneinhalb Monaten. Zudem wird der Führerschein des Mannes für elf Monaten eingezogen. „Da ein Messer fast schon dolchartig aussah, habe ich keinen Zweifel daran, dass Sie die Messer bewusst dabei hatten. Sowohl Rad als auch Auto gingen jedoch wieder an die Besitzer zurück. Somit ist faktisch kein Schaden entstanden“, begründete Lindig sein Urteil. (klu-)

