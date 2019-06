vor 21 Min.

Bilanz: Das Schloßfest leidet unter der Hitze

Erheblich weniger Besucher als noch vor zwei Jahren feiern das 25. Neuburger Schloßfest. Grund dafür sind die Temperaturen. Das Fazit zum ersten Wochenende.

Von Fabian Kluge

Unnachgiebig knallte die Sonne am Sonntag auf den Karlsplatz. 34 Grad zeigten die Thermometer – im Schatten. Dementsprechend wenige Besucher verirrten sich am Nachmittag in die Obere Altstadt zum Schloßfest. Waren am Freitag zur Eröffnung noch alle dankbar für das schöne Wetter, suchten sich Gäste und Betreiber nun schattige Orte und verschafften sich Abkühlung.

Keine Bestrafung war für den Delinquenten der Wurf in den Brunnen am Karlsplatz. Bild: Annemarie Meilinger

Das heiße Wetter schlug sich am ersten Schloßfest-Wochenende auch auf die Besucherzahl insgesamt nieder. Rund 40.000 feierten das 25. Renaissancefest der Stadt. „Das sind erheblich weniger Besucher als 2017“, sagte der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Friedhelm Lahn. Daher kämen die Besucher eher in den späten Abendstunden.

Schloßfest: Einige Veranstaltungen fallen aus

Die Auswirkungen der großen Hitze bekamen auch einige Veranstaltungen zu spüren: Sowohl das Kinder- und Jugendtanzspiel um 14 Uhr, als auch die Lateinschule um 15 Uhr fielen aus. „Wir wollen nichts riskieren. Die kleinen Kinder sitzen direkt über dem Boden, da ist es zu heiß“, betonte Lahn. Es ist nicht das erste Mal, dass Veranstaltungen aufgrund großer Hitze ausfallen. Schon vor vier Jahren kratzten die Temperaturen an der 40-Grad-Marke.

Der italienische Fanfarenzug auf dem Neuburger Schloßfest. Video: Dorothee Pfaffel

Trotz des nicht optimalen Wetters zeigte sich Lahn insgesamt zufrieden: „Wir hatten einen schönen Einzug, der Samstag war ebenfalls sehr gut. Es gibt nur glückliche Gesichter.“ Dank genug für die ehrenamtlichen Tätigkeiten des Verkehrsvereins. Lahn zeigte sich außerdem erfreut darüber, dass es keine besonderen Vorkommnisse gab.

Neuburger Schloßfest: BRK mit vielen hitzebedingten Einsätzen

Das bestätigte auch BRK-Einsatzleiter Harald Brohl: „Größere Einsätze gab es nicht, dafür hitzebedingt ein paar mehr.“ Neben Kreislaufproblemen und Erschöpfung war der Grund meistens Dehydrierung. Einen ungewöhnlich hohen Alkoholkonsum konnten die Einsatzkräfte während des Wochenendes ebenfalls nicht bestätigen.

Plätze in der Sonne wie hier auf dem Karlsplatz waren am Sonntagnachmittag nicht sehr begehrt. Bild: Annemarie Meilinger

Den ein oder anderen Einsatz hatte auch die Neuburger Polizei. Neben einem 25-Jährigen, der auf der Flucht vor der Polizei freiweg in die Donau sprang, gab es einige kleinere Delikte. Am späten Samstagabend beispielsweise gerieten auf dem Karlsplatz zwei Besucher des Schloßfestes aneinander. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 19-jähriger Neuburger einem 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Der 19-Jährige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Beamten.

