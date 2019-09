00:32 Uhr

Birdland: Start am nächsten Wochenende

Dusko Goykovich spielt zum Auftakt

Der Birdland Jazz Club öffnet am kommenden Wochenende nach der Sommerpause wieder seine Pforten. Wie seit vielen Jahren gestaltet Dusko Goykovich das Programm an zwei Abenden. Er spielt zur Saisoneröffnung mit seinem neuen Sextett „Kind of Blue“.

Wenn jemand nach dem passenden Synonym für Alterslosigkeit im Jazz sucht, dann stößt er ganz zwangsläufig auf Dusko Goykovich. Seit Jahrzehnten verharrt die Trompetenlegende bei einem gefühlten biologischen Alter von 60, obwohl er in gut einem Monat sage und schreibe seinen 88. Geburtstag feiert. Wer Dusko kennt – und dies sind weiß Gott nicht wenige – der weiß auch, dass er diesen wie alle anderen Jubeltage zuvor am liebsten auf einer Bühne und mit guten Freunden zelebriert. Nach den überwältigenden Erfolgen der Doppelkonzerte zur Saisoneröffnung 2017 und 2018 lädt der Evergreen nun erneut in einen seiner erklärten Lieblingsclubs ein. Der Weltklasse-Trompeter huldigt diesmal seinem alten Freund Miles Davis und dessen Jahrhundertwerk „Kind Of Blue“. Für die beiden Konzerte am Freitag und Samstag sind nur noch Sitzplätze an den Tischen links neben der Bühne möglich. (nr)

Telefonisch: 08431/41233, per Fax 08431/46387, übers Internet: www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

