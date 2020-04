vor 26 Min.

Bislang 1500 Corona-Tests durchgeführt

Aktuell liegt die Zahl der Infizierten im Landkreis bei 214

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, testet das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen entsprechend den Vorgaben des Robert Koch-Instituts alle Personen, die Kontakt mit COVID-19-Infizierten hatten. Ziel ist es, die Ansteckungsketten zu unterbrechen, indem positiv getestete Personen die Zeit bis zu ihrer Genesung in Quarantäne verbringen.

Gesundheitsamt wird von der Bundeswehr unterstützt

Um möglichst zahlreiche Abstriche nehmen zu können, hat das Gesundheitsamt bereits am 17. März eine Teststrecke eingerichtet, die seither fast täglich in Betrieb ist. Dank personeller Unterstützung durch die Bundeswehr sind bis zu 50 Testungen pro Tag möglich. Somit hat das Gesundheitsamt bislang insgesamt über 1500 Corona-Abstriche genommen und in Laboren auswerten lassen.

Während das Gesundheitsamt für die Testungen von Kontaktpersonen zuständig ist, nehmen bei begründetem Verdacht auf eine Erkrankung auch niedergelassene Ärzte sowie der Ärztliche Bereitschaftsdienst Proben. Zu den über 1500 Testungen des Gesundheitsamts kommen im Landkreis damit noch etliche weitere hinzu.

Das Ergebnis der Tests sieht zum Stand 19. April wie folgt aus: Insgesamt konnten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 219 Personen festgestellt werden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei neun Personen. 118 gelten mittlerweile wieder als genesen. (nr)

