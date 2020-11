11:06 Uhr

"Black Friday" in Neuburg: Shoppen bei längeren Öffnungszeiten

Plus Mit einem Einkaufsabend am „Black Friday“ will das Stadtmarketing den Neuburger Einzelhandel in der Lockdown-Phase unterstützen. Wie auch die Gastronomie davon profitieren kann.

Es dauert zwar noch einige Wochen bis zum Shopping-Event des Jahres – viele Händler bewerben allerdings schon jetzt ihre reduzierten Preise für den 27. November, den sogenannten Black Friday. Ein Tag, an dem der Handel 24 Stunden lang den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts zelebriert. Auch in Neuburg sollen die Menschen die Möglichkeit bekommen, durch die Regale der Innenstadt zu wandern, um nach Schnäppchen und Angeboten zu suchen. Deshalb plant das Stadtmarketing für dieses Datum einen Einkaufsabend mit verlängerten Öffnungszeiten – unter den Voraussetzungen des Teil-Lockdown, versteht sich. Denn seit Montag gelten auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen.

Einkaufsabend des Stadtmarketing in Neuburg darf keine Veranstaltung sein

Mit diesem Einkaufsabend, sagt Stadtmarketing-Chef Michael Regnet, versuche man, das rechtliche Potenzial in der Corona-Krise auszuschöpfen. Um den geltenden Regeln gerecht zu werden, darf es unter anderem kein Rahmenprogramm geben, wie es viele von der tradierten Einkaufsnacht „Neuburg leuchtet“ kennen. Dass die örtlichen Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet bleiben, fällt nicht unter diese Beschränkungen. Das sei ohne Genehmigung zulässig, meint der Stadtmarketing-Geschäftsführer. Aber wie ist die bisherige Resonanz?

Schon Anfang Oktober 2020 zog ein langer Einkaufsabend Besucher in die Innenstadt. Bild: Anna Hecker (Archiv)

Die „große Mehrheit“ des ansässigen Einzelhandels, sagt Michael Regnet, sei bereits mit von der Partie. Die Geschäfte seien froh über die Aktion, zumal viele Bürgerinnen und Bürger noch verunsichert seien, welche Bereiche des öffentlichen Lebens von der neuen Lockdown-Phase betroffen seien. „Es kommen nach wie vor viele Fragen auf.“

Der Einkaufsabend am „Schwarzen Freitag“ soll auf die Bedingungen hinweisen. Gleichzeitig, sagt der Stadtmarketing-Chef, soll er den Menschen wieder ein bisschen Normalität in absonderlichen Zeiten zurückgeben. „Das ist wichtig für die Leute.“ Also sollen sie spazieren gehen können an diesem Abend, ein wenig länger als sonst, in einem „netten Ambiente“ unter der neuen Weihnachtsbeleuchtung, die nun endlich komplett sei, wie Michael Regnet bemerkt.

Black Friday: Einkaufsabend in Neuburg kann sich positiv auswirken

Und vielleicht entwickeln sich ja Synergieeffekte für eine andere Branche, die es derzeit schwer hat – die Gastronomie. Der Geschäftsführer des Stadtmarketings hofft, dass die Besucher das To-Go-Angebot der Wirtinnen und Wirte an- und wahrnehmen an diesem Wochenende des ersten Advents. Die Gastronomie aber hat das Stadtmarketing ohnehin auf dem Radar. Michael Regnet erzählt, dass es von Mitte November bis Weihnachten Gewinnspiele in den sozialen Netzwerken, auf Facebook und Instagram geben wird, über die Gutscheine für Restaurants und Gaststätten verlost werden. „Damit die Gastronomie im Gedächtnis bleibt.“ Trotz wiederholter Schließung.

