vor 51 Min.

Boris Johnson könnte Vorfahren in Neuburg haben

Boris Johnson ist Premierminister und Brexit-Hardliner. Er könnte Vorfahren in Neuburg an der Donau haben.

Der britische Premierminister Boris Johnson ist das Gesicht des Brexit. Er hat einen unglaublich kuriosen Stammbaum. Ein Ast darin weist nach Neuburg.

Von Christof Paulus

Die Neuburger können ja nichts dafür. Seit einigen Jahren treibt Boris Johnson im britischen Parlament immer wieder quer und den Brexit voran. Verwandt ist er – über teils viele Ecken – mit den Königen von Norwegen, Belgien, Schweden und der Niederlande, mit einigen Adelshäusern in Deutschland und der Queen.

Sein Urgroßvater war der letzte Innenminister des Osmanischen Reiches. Für alle, die sich jetzt fragen, was Neuburg damit zu tun hat: Eine Spur führt sogar nach Bayern – und womöglich genau nach Neuburg.

"Pfeffel" steckt heute noch im vollen Namen von Boris Johnson

Sicher ist, dass Johnsons Vorfahren ihre Spuren in der Region hinterlassen haben. 1836 heiratet nämlich Karoline von Rottenburg in Augsburg, ihre Enkelin wiederum ist die Urgroßmutter von Boris Johnson. Die Hochzeit in Augsburg ist etwas dubios: Das Paar blieb nur kurze Zeit in der Stadt, die Braut war im fünften Monat schwanger, vermutlich sollte mit der Hochzeit dem Kind ein Vater verschafft werden. Klar ist jedoch, wen Karoline dort heiratete: Nämlich Karl Maximilian, den Freiherrn von Pfeffel. Ein Name, der nicht nur Alexander Boris de Pfeffel Johnson wohl bekannt ist, wie der britische Premierminister mit vollem Namen heißt. Sondern der auch seine Spuren in Neuburg hinterlassen haben könnte.

Ungefähr im Jahr 1580 soll hier ein gewisser Johannes Pfeffel geboren worden sein, der als Goldschmied und Nachtwächter sein Geld verdient haben soll. Weder er noch sein Sohn Conrad sind in den Tauf- oder Sterbebüchern Neuburger Pfarreien aufzufinden. Zusammengetragen haben die Informationen Hobbyforscher auf der Plattform geneanet.org. Dort steht, dass Johannes Pfeffel ein Haus in der Theresienstraße besessen haben soll.

Der Stammbaum von Boris Johnson ist verworren wie die Brexit-Verhandlungen

Das Stadtarchiv in Neuburg könne allerdings keine Dokumente finden, die das Wirken von Johannes Pfeffel in Neuburg belegen können, sagt Leiterin Barbara Zeitelhack. Ohnehin: Aufzeichnungen aus der Zeit vor Ende des Dreißigjährigen Krieges sind ähnlich verstreut wie Johnsons Stammbaum. Den Ausführungen der Hobbyforscher nach sei Pfeffels Sohn später Schneider in Augsburg gewesen und habe ebenfalls einen Sohn gehabt, der später als Pfarrer in der Region um Freiburg tätig gewesen sei.

Insbesondere um diesen Pfeffel, den Pfarrer Johann Conrad, beginnt der Schleier sich zu heben. Seine Abstammung vom Neuburger Johannes Pfeffel ist zwar noch nicht belegt, recht sicher ist jedoch: Johann Conrad ist der Urgroßvater des ersten Pfeffels, der in den Adelsstand gehoben wurde – so steht es jedenfalls im „Handbuch des in Bayern immatrikulierten Adels“. Der zweite Adelige Pfeffel wiederum war dann Karl Maximilian. Sie erinnern sich: Er war es, der 1836 in Augsburg geheiratet hat.

Hobbyforscher versuchen sich an den Vorfahren von Boris Johnson

Wenn die Hobbyforscher Recht haben, war also der Neuburger Johannes Pfeffel der Großvater von Johann Conrad Pfeffel. Dieser wiederum war mutmaßlich der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von Boris Johnson. Für die Neuburger heißt das: Einer von ihnen könnte somit der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater des britischen Premierministers sein. Was der vom Brexit halten würde, wissen aber nicht einmal die Ahnenforscher.

