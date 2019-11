14.11.2019

Brand in einer Gaststätte in der Ingolstädter Innenstadt

Weil es in einer Gaststätte in der Ingolstädter Innenstadt gebrannt hat, kam es in der Nacht zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit mehreren Einsatzkräften zu einem Brand in der Ingolstädter Innenstadt ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, wurde kurz vor Mitternacht in einer Gaststätte CO2-Alarm ausgelöst und daraufhin Polizei und Feuerwehr verständigt, die mit einem Großaufgebot ausrückten. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand in einem Lagerraum der Gaststätte fest, der schnell gelöscht wurde.

Brand in Ingolstadt: Das war die Ursache für das Feuer in der Innenstadt

Der Brand ging vermutlich von einem Schaltkasten in der Gaststätte aus. Warum der Schaltkasten in Flammen geriet, ist bislang nicht bekannt. Ermittlungen dahingehend laufen. Weder die Angestellten noch die Gäste des Lokals wurden verletzt. Die über dem Lokal liegenden Räumlichkeiten wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Im Lokal entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 15.000 Euro. (nr)

Themen folgen