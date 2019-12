Brückensperre bei Bergheim als Geduldsprobe

Plus Nächsten Mittwoch beginnen die Arbeiten am Kraftwerk Bergheim. Während der Sanierung wird der Donauübergang immer wieder geschlossen. Wo die Umleitung verläuft.

Noch rauschen die Autos auf der Staatsstraße 2043 und passieren die Bergheimer Donaubrücke. Doch am nächsten Mittwoch, 18. Dezember, kommt der Verkehr dort zum Erliegen. Dann wird der Übergang gesperrt, für Anlieger und Verkehrsteilnehmer auf den Ausweichstrecken eine Geduldsprobe. Eineinhalb Jahre sind für die Ertüchtigung des Bahnstromkraftwerkes angesetzt, während der Arbeiten kommt es auf dem darüber verlaufenden Übergang immer wieder zu Behinderungen. Das Landratsamt weist auf die ausgeschilderte Umleitung hin. Die führt weiträumig über die A9, die dann direkteste Verbindung aus dem Donaumoos nach Ingolstadt.

Viele der rund 10.000 Autos, die täglich über die Brücke rollen, werden von Berufspendlern gesteuert. Dazu kommt noch der Schwerverkehr. „Wir appellieren an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer bei der Routenwahl, damit es nicht zum Kollaps in Neuburg oder Ingolstadt kommt“, sagt Bernd Walter, zuständiger Mitarbeiter für Verkehrsrecht am Landratsamt. Eine innerstädtische Umfahrung sei bei dem hohen Verkehrsaufkommen in den Städten unmöglich.

Uniper betreibt das Kraftwerk an der Brücke Bergheim

Das Energieversorgungsunternehmen Uniper, das die Bahnstromkraftwerke an der Donau betreibt, saniert seit Ende 2015 sukzessive die Wehre und Schleusen der vier Donaukraftwerke im Landkreis und in der Stadt Ingolstadt. In Bergheim investiert der Betreiber rund zwei Millionen Euro in die Modernisierung der Wehrfelder. Ziel der Revision, erklärte Projektleiter Thomas Stoll beim Pressetermin im Landratsamt, sei, die Hochwasserschutztauglichkeit der Wehrfelder und damit die Betriebssicherheit des Kraftwerks für die Zukunft zu garantieren.

Die nach dem Ende der Arbeiten in Bertoldsheim frei gewordenen, tonnenschweren Dammtafeln werden nächste Woche direkt nach Bergheim transportiert und dort bei Vollsperrung der Brücke vor dem dritten, südlichen Wehrfeld mit schwerem Gerät eingesetzt. Unter Einsatz der Profitaucher von Uniper und mithilfe eines Autokrans erfolgt das Setzen der Absperrsegmente. Nach den Feiertagen, ab 7. Januar, ist der Übergang für fünf Tage blockiert, um das Wehrfeld einzurüsten. Die Arbeiten dürfen nur in der hochwasserfreien Zeit von September bis April durchgeführt werden. Neben der Sanierung der Beschichtung stehen auf der To-do-Liste: die Erneuerung der Wehrdichtungen, die Reinigung der Antriebsketten, die Sanierung der Wehrgetriebe, die Überprüfung der Lagerbolzen der Zugarme, Ausbesserungsarbeiten an der Sohlarmierung sowie Beseitigung von Hochwasserschäden. Auf den Wehrfeldern müssen insgesamt 1200 Quadratmeter Fläche von Altbeschichtungen befreit und neu beschichtet werden. Das mit Asbest und Teer belastete Strahlgut wird abgesaugt und entsorgt.

Auf der Brücke Bergheim gilt während der Sanierung Tempo 50

Thomas Stoll hofft auf einen unfallfreien Verlauf der gefährlichen Arbeiten. Die Sperrzeiten würden so kurz wie möglich gehalten. Auf den Schulbusverkehr werde, wenn möglich, Rücksicht genommen. Er bittet die Verkehrsteilnehmer eindringlich, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Der negative Spitzenreiter bei der Maßnahme in Bertoldsheim wurde mit 142 Sachen gemessen – bei vorgeschriebenem Tempo 30. In Bergheim gelten 50 km/h. Dabei gehe es nicht um Gängelung, sondern um die Sicherheit der Kollegen, die auf der Brücke arbeiten und sich dort bewegen müssten. Sein Appell deshalb: „Bitte Gas vom Fuß!“