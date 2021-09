Bundestagswahl 2021

vor 19 Min.

Wahlkreis Ingolstadt: AfD-Kandidat Lukas Rehm von Ergebnis nicht überrascht

Plus Mit einem Einzug in den Bundestag hatte AfD-Kandidat Lukas Rehm von Anfang an nicht gerechnet. Doch er sieht den Wahlkampf als "Lernphase" und blickt motiviert in die Zukunft.

Von Katrin Kretzmann

„Tiefenentspannt“, das war das Credo, mit dem Lukas Rehm in den Wahlkampf gestartet ist – und das bleibt er auch, obwohl das Ergebnis am Ende nicht zu seinen Gunsten ausging. Den Einzug in den Bundestag hat der Direktkandidat der AfD mit knapp 9,56 Prozent der Stimmen nicht geschafft. „Aber damit habe ich gerechnet“, sagte der 31-Jährige. „Ich habe es probiert und hatte nichts zu verlieren.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen