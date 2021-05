Burgheim

Gemeinde Burgheim: "Wichtiges Signal, dass sich etwas tut"

Der Marktplatz in Burgheim ist Teil des sogenannten Sanierungsgebietes. Aber nicht nur die Sanierung der Gebäude gehört zu den Zielen der Rahmenplanung.

Plus Burgheim steckt sich Ziele für die Zukunft. Nun sollen die Bürgerinnen und Bürger in die Maßnahmen einbezogen werden. Eine Herausforderung in den aktuellen Zeiten.

Von Elena Winterhalter

Das Thema Rahmenplanung wird in der Gemeinde Burgheim bereits seit vielen Jahren diskutiert. Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich sehr konkrete Ziele, die die Zukunft der Gemeinde maßgeblich prägen und gestalten werden. Dazu gehören unter anderem eine konsequente Nachverdichtung und die Quartierentwicklung im Kernort Burgheim mit dem Schwerpunkt „Wohnen im Alter“. Zudem soll die Marktgemeinde durchgrünt werden, um Naherholung und damit den Erhalt der Lebensqualität zu sichern. Hinzu kommen Facetten der Verkehrsplanung, wie Parken, Mobilität und Emissionsbelastung. Mitgedacht werden außerdem Kultureinrichtungen und Räume des öffentlichen Lebens.

